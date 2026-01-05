भैया प्लीज, किडनैप मत करना...चॉकलेट में कुछ मिलाया तो नहीं? छोटी बच्ची का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कचरा उठाने वाली एक छोटी ट्रॉली में कुछ मासूम बच्चियां बैठी हैं. उनके कपड़े, उनका माहौल और उनकी हालत साफ बताती है कि जिंदगी ने उन्हें बहुत पहले ही बड़ा कर दिया है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि सामने एक व्यक्ति खड़ा है, जिसके हाथ में चॉकलेट है. वह प्यार से बच्चों की ओर हाथ बढ़ाता है और उन्हें चॉकलेट देने की कोशिश करता है. शुरुआत में बच्चे खुशी-खुशी अपने छोटे हाथ आगे बढ़ाते हैं. उनके चेहरों पर चमक आ जाती है, क्योंकि उनके लिए यह चॉकलेट कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि खुशी का एक बड़ा पल है.

'चॉकलेट में कुछ मिलाया तो नहीं है'

लेकिन तभी वीडियो में एक ऐसा मोड़ आता है, जो मुस्कान को डर में बदल देता है. ट्रॉली में खड़ी एक छोटी-सी बच्ची, जो उम्र में बहुत कम लगती है, अचानक सवाल करती है- 'चॉकलेट में कुछ मिलाया तो नहीं है?' यह सवाल सुनते ही दिल ठिठक जाता है. क्योंकि यह सवाल किसी शरारती बच्चे का नहीं, बल्कि किसी डरे हुए अनुभव का लगता है. इसके बाद वही बच्ची और भी घबराई हुई आवाज में कहती है-'कहीं आप हमें चॉकलेट खिलाकर किडनैप तो नहीं करोगे?' यह सुनकर साफ हो जाता है कि यह डर उसने कहीं से सीखा है. यह डर उसे किसी ने सिखाया है या जिंदगी ने मजबूर किया है. फिर वह बच्ची रोते हुए, हाथ जोड़कर लगभग गिड़गिड़ाती हुई कहती है. भैया प्लीज, किडनैप मत करना.'

एक छोटी-सी चॉकलेट और बड़ी खुशी

यह पल वीडियो का सबसे भारी और सबसे दर्दनाक हिस्सा होता है. एक छोटी-सी बच्ची, जिसे अभी दुनिया पर भरोसा करना चाहिए था, वह किसी अनजान इंसान से गिरगिरा रही है. इसके जवाब में चॉकलेट देने वाला व्यक्ति तुरंत कहता है- 'नहीं, मैं किडनैप नहीं करूंगा.' वह उसे समझाने की कोशिश करता है, भरोसा दिलाता है. इसके बाद बच्चे चॉकलेट ले लेते हैं और छोटी-सी चीज पाकर खुश हो जाते हैं. उनकी मुस्कान वापस आ जाती है, लेकिन बच्ची के चेहरे पर डर अब भी साफ दिखाई देता है.

मुस्कान से डर तक का सफर

वीडियो में साफ देख सकते हैं कि वह बच्ची अंदर से कितनी डरी हुई है. उसकी आंखों में मासूमियत से ज्यादा सतर्कता है, खुशी से ज्यादा डर है. यह वीडियो सिर्फ गरीबी नहीं दिखाता, यह बचपन से छीना गया भरोसा दिखाता है. यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इतनी छोटी उम्र में किसी बच्चे के मन में किडनैप होने का डर कैसे बैठ जाता है? कौन-सी परिस्थितियां एक बच्ची को इतना सचेत और डरा हुआ बना देती हैं?

