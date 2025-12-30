ये हैं अवीवा बेग की वो तस्वीरें, जिन्हें महंगे दामों में खरीदते हैं लोग! ऐसी है फोटोग्राफी

राहुल गांधी के भांजे और प्रियंका गांधी के बेटे रेहान राजीव वाड्रा की जल्द सगाई होने वाली है. वह अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग के साथ सगाई करेंगे. रेहान और अवीवा दोनों की कला में गहरी रुचि है. रेहान जहां विजुअल आर्टिस्ट हैं, तो अवीवा फोटोग्राफर.

एक फोटोग्राफर के तौर पर अवीवा की खींची तस्वीरें काफी महंगी बिकती हैं. अविवा दिल्ली में रहती हैं और अपनी फोटोग्राफी के माध्यम से जिंदगी की अलग-अलग रंगों को दिखाती हैं. उनकी फोटोग्राफी की खासियत है कि वो रोजमर्रा की जिंदगी की सादगी और जटिलता के मेल को दिखाती हैं.

अवीवा की फोटोग्राफी की खासियत है कि उनके लैंस की नजर इतनी पैनी है कि उनकी तस्वीरों को एक शांत देखने वाले का नजरिया देती है. पिछले पांच सालों में, उन्होंने मेथड गैलरी के साथ 'यू कैन नॉट मिस दिस' (2023), इंडिया आर्ट फेयर के यंग कलेक्टर प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर 'यू कैन नॉट मिस दिस' (2023), द कोरम क्लब 'द इल्यूज़री वर्ल्ड' (2019) और इंडिया डिज़ाइन ID, K2 इंडिया (2018) में अपनी कला का प्रदर्शन किया है.

अवीवा एटेलियर 11 की को-फ़ाउंडर भी हैं, जो एक फोटोग्राफिक स्टूडियो और प्रोडक्शन कंपनी है जो पूरे भारत की एजेंसियों, ब्रांड्स और क्लाइंट्स के साथ काम करती है. अविवा और रेहान दोनों यू कैन नॉट मिस दिस के जरिए अपने आर्टवर्क की प्रदर्शनी लगा चुके हैं.

अवीवा के फोटोग्राफ्स काफी महंगे बिकते हैं. उनकी एक तस्वीर अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर हजारों रुपये में बिकती है. एक फोटोग्राफ की कीमत 30 से 40 हजार रुपये तक होती है. उनके एटेलियर 11 के सोशल मीडिया अकाउंट पर कई सारे फोटोग्राफ्स हैं.

अवीवा बेग की वेबसाइट या एटेलियर 11 जाकर उनकी फोटोग्राफी देखी जा सकती है. देश-विदेश में बिकने वाली उनकी फोटो कैसी है, लोग यहां आकर देख सकते हैं. यहां उनके कई काम देखने को मिल जाएंगे. अलग-अलग जगह अलग-अलग कनसेप्ट के लिए अवीवा द्वारा ली गई तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं.

