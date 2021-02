अपना माइक बंद करो श्वेता...वायरल ऑडियो से ट्विटर पर मीम्स की बाढ़

दुनियाभर में कोरोना वायरस ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया है. जिसकी वजह से लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है. ऐसे में जहां कर्मचारियों को कई तरह के फायदे मिल रहे हैं तो कुछ को घर पर कई तरह की मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है. लेकिन इन सब से हटकर सोशल मीडिया पर हैशटैग श्वेता नाम से एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो रहे हैं. लोग इस ऑडियो को बड़े चटकारे लेकर सुन रहे हैं और तरह तरह के मीम्स बना रहे हैं.

ऑडियो सुनकर ऐसा लग रहा है कि लड़की घर पर अपने दफ्तर की मीटिंग करने के बाद अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप का माइक बंद करना भूल गई और अपनी किसी दोस्त के साथ कुछ पर्सनल बातें करने लगी. इस दौरान उसके कुछ साथी श्वेता माइक बंद कर दो, माइक बंद कर दो श्वेता, सब सुन रहे हैं बोलते हैं, लेकिन लड़की को किसी आवाज सुनाई नहीं देती और वो अपनी बात कहे जा रही है. अब सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम्स बन रह हैं. एक शख्स ने लिखा क्या अब नौकरी छोड़ दूं.

एक शख्स लिखा है और सुनाओ प्यार की कहानी

एक शख्स लिख रहा है कि श्वेता सैलरी कितनी लोगी

Interviewer : What's your experience in Mass Communication.

Candidate : My Name is Shweta.

Interviewer : What's your experience in Mass Communication.

Candidate : My Name is Shweta.

Interviewer :

प्लीज श्वेता आगे की स्टोरी भी सुना दे

फिर से कहो कहते रहो, अच्छा लगता है श्वेता

Everyone : turn off your mic



Everyone : turn off your mic

Le backbenchers to #Shweta:

भाग श्वेता भाग

Current situation of #Shweta after the Pandit guy find out all his secrets are leaked now:

नहाते और नाशता करते समय एक शख्स अपना फोन देख रहा है कि श्वेता कब अपनी स्टोरी सुनाएगी

When Shweta was telling her story



When Shweta was telling her story

Other 111 students#shweta

लड़की किसी लड़के और लड़की के बीच प्रेम संबंध की बात कर रही है और उसके दफ्तर के साथी सब सुन रहे हैं. वो लड़की को बार बार चुप रहने के लिए बोल रहे हैं. लेकिन उसे किसी बात सुनाई नहीं देती. लड़की के दोस्त बोलते हैं कि इसे हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है. फिर लड़की को फोन किया जाता है और उसे बताया जाता है उसने अबतक जो भी बातें की कई लोगों ने सुन ली हैं. फिर इस ऑडियो को सोशल मीडिया की कई साइट्स पर अपलोड कर दिया जाता है. देखते ही देखते वायरल होने लगता है.

जब से वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ है इस तरह के कई वाक्य सामने आए है. हाल ही एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक शख्स जूम पर अपने दफ्तर की मीटिंग कर रहा था. उसी दौरान उसकी पत्नी आती है और उसे किस करने लगती है. पति अपना चेहरा पीछे करते हुए कहते हैं," ऑन है पागल, वट नॉनसेंस , कैमरा इज ऑन." इस हरकत के बाद शख्स काफी शर्मिदा भी नजर आया. यह वीडियो 13 फरवरी को शेयर किया गया था. इस दिन वैलेंटाइन वीक के हिसाब से किस डे भी मनाया जाता है.