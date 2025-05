भारतीय सेना की मार झेलने के बाद दहशत में पाकिस्तानी, गूगल पर सर्च कर रहे- ये सिंदूर होता क्या है?

पहगाम हमले के बाद भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के जरिए पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है. भारत की सेनाओं ने देर रात पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में करीब 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है. भारत की ओर से की गई इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के लोगों में दहशत है. अब पाकिस्तान के लोग गूगल पर एयर स्ट्राइक, भारतीय सेना, भारत और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सर्च कर रहे हैं. पाकिस्तान के गूगल ट्रेंड से पता चल रहा है कि वे अब सिंदूर के नाम का मतलब खोज रहे हैं.

दरअसल, भारतीय सेना की मार झेलने के बाद अब पाकिस्तानी सिंदूर के बारे में जानना चाह रहे हैं. ऐसे में जानते हैं कि पाकिस्तान में लोग गूगल पर क्या क्या सर्च कर रहे हैं...

सर्च कर रहे ऑपरेशन सिंदूर

पाकिस्तानी गूगल पर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सर्च कर रहे हैं. अब ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर अटैक, ऑपरेशन सिंदूर क्या है जैसे टर्म सोशल मीडिया पर सर्च किए जा रहे हैं. इसके अलावा वहां के लोग सिंदूर का मतलब जानने के लिए गूगल का सहारा ले रहे हैं. अभी वहां सिंदूर क्या है, सिंदर का मतलब जैसे कीवर्ड सर्च किए जा रहे हैं.

भारत के बारे में ये सर्च कर रहे पाकिस्तानी

ऑपरेशन सिंदूर के अलावा पाकिस्तानी भारत के बारे में भी लगातार सर्च कर रहे हैं. गूगल ट्रेंड्स की रिपोर्ट के अनुसार, India Attack Bahawalpur, India Attack on Pakistan Today, India Attack on Bahawalpur, India Attacked on Pakistan, India Strikes Pakistan जैसे कीवर्ड सर्च किए जा रहे हैं.

इसके अलावा पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान आर्मी के बारे में सर्च कर रहे हैं. साथ ही सबसे पावरफुल आर्मी, इंडियन आर्मी, पाकिस्तान आर्मी आदि टॉपिक भी सोशल मीडिया पर सर्च किए जा रहे हैं.