मजाक में शुरू हुई एक याच‍िका ने ऐसा धमाल मचाया क‍ि अब उस याच‍िका पर 75 हजार से अध‍िक लोगों ने हस्ताक्षर कर द‍िए हैं. यह याच‍िका अमेजन के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस को अंतरिक्ष में रखने के लिए और उन्हें वापस धरती पर नहीं आने देने के ल‍िए लगी है.

बेजोस ने 7 जून को घोषणा की थी कि वह 20 जुलाई को अंतरिक्ष में जाएंगे क्योंकि ब्लू ओरिजिन के नाम से ज‍िस रॉकेट कंपनी की उन्होंने स्थापना की थी, वह अपनी पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान का संचालन करने वाली है. उनकी घोषणा ने नेटिज़न्स के बहुत सारे मीम्स और बयानों को जन्म दिया लेकिन यह याचिका अब तक की सबसे मनोरंजक चीजों में से एक है.

"जेफ बेजोस को पृथ्वी पर लौटने की अनुमति न दें" शीर्षक से याचिका "रिक जी" नामक एक यूजर्स द्वारा वेबसाइट change.org पर शुरू की गई थी. बेजोस के अंतरिक्ष में जाने की घोषणा के 3 दिन बाद ये याचिकाएं लॉन्च की गईं थी. Change.org में डाली गई एक याचिका का टाइटल है, "Do not allow Jeff Bezos to return to Earth." इसमें कहा गया है कि धरती पर अरबपतियों को नहीं रहना चाहिए, वे अंतरिक्ष में रह सकते हैं.

केवल दो सप्ताह पहले शुरू इस अभ‍ियान पर 80,000 से अधिक लोगों ने अब याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं, जो वेबसाइट पर शीर्ष-हस्ताक्षरित याचिकाओं में से एक बन गया है.

बता दें क‍ि बेजोस के स्पेस स्टार्टअप ब्लू ओरिजिन के साथ इस लांचिंग के 20 जुलाई को होने की संभावना है. बेजोस अपने भाई और ब्लू ओरिजिन की 2.8 करोड़ डॉलर में नीलाम एक सीट के विजेता के साथ न्यू शेपर्ड अंतरिक्ष यान में 11 मिनट की उड़ान भरेंगे.

