scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वो देश जो सबसे पहले मनाता है नया साल, भारत से पहले 40 देश मना लेते हैं न्यू ईयर का जश्न

जब भारत में लोग 31 दिसंबर की आधी रात का इंतजार कर रहे होते हैं, तब दुनिया का एक छोटा सा देश नया साल मना चुका होता है. आखिर यह जगह कौन-सी है और दुनिया में सबसे पहले यहां ही जश्न क्यों शुरू हो जाता है.

Advertisement
X
यहां दुनिया में सबसे पहले दस्तक देता है नया साल (Photo: Pixabay)
यहां दुनिया में सबसे पहले दस्तक देता है नया साल (Photo: Pixabay)

जब हम 31 दिसंबर की रात को 12 बजने का इंतजार कर रहे होते हैं, तब दुनिया का एक कोना ऐसा भी होता है जहां लोग नया साल मनाकर सो भी चुके होते हैं. एक छोटा सा देश पूरी दुनिया को पीछे छोड़कर सबसे पहले नए साल में कदम रख देता है. 

जब हम 31 तारीख की शाम को ऑफिस से घर लौट रहे होते हैं या रात के खाने का इंतजाम कर रहे होते हैं, तब दुनिया का एक कोना ऐसा भी होता है, जहां लोग नया साल मनाकर सो भी चुके होते हैं. ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि टाइम जोन का वो खेल है, जिसमें एक छोटा सा देश पूरी दुनिया को पीछे छोड़कर सबसे पहले कल में कदम रख देता है.

वैसे तो नए साल के पहले जश्न की बात आती है, तो हमारे दिमाग में सिडनी के ओपेरा हाउस की आतिशबाजी या न्यूजीलैंड के खूबसूरत नजारे घूमने लगते हैं. लेकिन सच तो ये है कि कुदरत ने समय की पहली किरण का हक किसी महाशक्ति को नहीं, बल्कि प्रशांत महासागर के बीचों-बीच बसे एक छोटे से देश को दिया है. इसका नाम है किरिबाती. इसे 'क्रिसमस आइलैंड' के नाम से भी जाना जाता है. टाइम जोन के गणित में किरिबाती दुनिया के बाकी देशों से इतना आगे है कि यहां साल का पहला सूरज सबसे पहले अपनी चमक बिखेरता है. जब हम भारत में 31 दिसंबर की शाम की चाय पी रहे होते हैं, तब यहां के लोग आतिशबाजी कर नए साल का स्वागत कर चुके होते हैं और वहां इतिहास दर्ज हो चुका होता है.

सम्बंधित ख़बरें

वो देश जहां तपती धूप में मनाते हैं क्रिसमस, सर्फबोर्ड पर सवार होकर आते हैं सांता क्लॉज
नए साल के लिए बेस्ट है महाराष्ट्र का ये हिडन स्पॉट, बदल देगा घूमने का अंदाज
picture shehbaz sharif and Muhammad Yunus -- File Image
भारत के खिलाफ चक्रव्यूह रचने की साजिश में PAK-बांग्लादेश, सीक्रेट डिफेंस डील की तैयारी
The move comes amid heightened diplomatic friction and rising security concerns on both sides of the border. 
भारत-बांग्लादेश में तनाव गहराया, हफ्ते में दूसरी बार तलब किए गए बांग्लादेशी उच्चायुक्त
India ranked 10th in the global Medical Tourism Index in 2020-21, lagging behind countries like Thailand, Singapore and Turkey.
बांग्लादेश में हो रही हिंसा आखिर भारत के मेडिकल टूरिज्म को कैसे हिला सकती है?
Advertisement

यह भी पढ़ें: नया साल और नई मंजिलें! मौसम के हिसाब से अगले 6 महीने कहां घूमना है, जान लीजिए

किरिबाती में सबसे पहले बदलता है कैलेंडर

समय का खेल बड़ा निराला है. आज की इस भागती-दौड़ती दुनिया में कुल 38 अलग-अलग लोकल टाइम जोन काम करते हैं. कहीं सूरज जल्दी उगता है, तो कहीं दिन की शुरुआत काफी देर से होती है. किरिबाती इसी 'मानक समय क्षेत्र' की रेस का असली सिकंदर है. प्रशांत महासागर के सुदूर पूर्व में स्थित होने की वजह से इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे करीब होने का फायदा मिलता है. यही वजह है कि किरिबाती में जब नया साल दस्तक देता है, तो भारत में सुबह के 5 बज रहे होते हैं (EST के हिसाब से). यानी जब हम सोकर उठते हैं, तब तक किरिबाती के लोग अपना नया साल का पहला संकल्प भी ले चुके होते हैं.

समंदर की लहरों के साथ शुरू होता है न्यू ईयर

किरिबाती सिर्फ समय की रेस में ही सबसे आगे नहीं है, बल्कि खूबसूरती के मामले में भी यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है. 33 छोटे-छोटे द्वीपों (एटॉल) से मिलकर बने इस देश की नीली लहरें और सफेद रेत पहली नजर में ही किसी का भी मन मोह लेती हैं. नए साल के मौके पर यहां के समुद्री तटों को किसी दुल्हन की तरह सजाया जाता है. दुनिया भर से सैलानी इस टापू पर सिर्फ इसलिए खिंचे चले आते हैं ताकि वे उस पल के गवाह बन सकें, जिसे पूरी दुनिया कुछ घंटों बाद जीने वाली होती है. समंदर की गोद में बसा यह शांत इलाका उन लोगों के लिए बेहतरीन अनुभव है, जिन्हें शोर-शराबे वाली पार्टियों से हटकर प्रकृति के बीच नया साल मनाना पसंद है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: भारत में ही हैं स्विट्जरलैंड, पेरिस और वेनिस जैसे लोकेशन, पैसे भी लगेंगे कम

भारत से पहले 40 देश मना लेते हैं जश्न

सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन भारत में नया साल आने से पहले दुनिया के करीब 40 देश अपना जश्न पूरा कर चुके होते हैं. किरिबाती के बाद नंबर आता है न्यूजीलैंड के चैथम द्वीप का, जहां भारतीय समयानुसार दोपहर 3:45 बजे ही नया साल शुरू हो जाता है. इसके बाद धीरे-धीरे ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिर यूरोप होते हुए यह जश्न भारत पहुंचता है. पिछले कई सालों से किरिबाती ने सबसे पहले नए साल का स्वागत करने का अपना यह रिकॉर्ड बरकरार रखा है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup 2026
    IPL
    Advertisement