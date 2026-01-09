scorecardresearch
 
सफर में सेहत न बिगाड़ दे बाहर का खाना! घर से ले जाएं ये चीजें, 2 दिन तक खराब होने की टेंशन खत्म

सफर के दौरान बाहर का खाना अक्सर सेहत के लिए चिंता का कारण बनता है. ऐसे में घर का बना खाना सबसे सुरक्षित विकल्प है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पैक करें जो स्वादिष्ट भी हो और 2 दिन तक खराब न हो.

सफर में घर जैसा स्वाद (Photo: Pexels)
लंबी दूरी की यात्रा का रोमांच अक्सर तब फीका पड़ जाता है, जब भूख लगने पर आपको मजबूरन बाहर का अनहेल्दी या ट्रेन का बेस्वाद खाना खाना पड़े. कई लोगों के लिए सफर के दौरान सबसे मुश्किल काम बाहर का भोजन करना ही होता है, क्योंकि वहां साफ-सफाई की कमी और सेहत बिगड़ने का डर हमेशा बना रहता है. ऐसे में घर का बना खाना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह आती है कि आखिर ऐसा क्या पैक किया जाए जो स्वादिष्ट भी हो और दो दिन के लंबे सफर में खराब भी न हो.

अगर आप भी इसी उलझन में हैं, तो यात्रा के लिए पराठों को एक खास अंदाज में तैयार करना सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है. आमतौर पर घरों में बनने वाले आलू, गोभी या पनीर के पराठे जल्दी खराब हो सकते हैं, इसलिए सफर के लिए सूखा मेथी-आलू या सत्तू का पराठा सबसे बेस्ट रहता है. इनमें नमी कम होती है और इन्हें थोड़ा ज्यादा घी या तेल में सेककर पैक किया जाए, तो ये दो दिन तक आराम से खाए जा सकते हैं. पराठों के साथ कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आप रसेदार सब्जियों की जगह सूखी और तली हुई सब्जियां चुन सकते हैं. करारी भिंडी फ्राई, आलू फ्राई या करेला चिप्स को तेल में अच्छे से तलने पर ये जल्दी खराब नहीं होते और पूड़ी या पराठे के साथ खाने में बेहद कुरकुरे और मजेदार लगते हैं.

रोटी-सब्जी से अलग कुछ हल्का और चटपटा

जो लोग सफर में रोटी या पराठा पसंद नहीं करते, उनके लिए लेमन राइस एक हल्का और बेहतरीन विकल्प साबित होता है. नींबू के खट्टे-मीठे स्वाद की वजह से यह चावल जल्दी खराब नहीं होता और पेट के लिए भी काफी हल्का रहता है. इसमें हल्का बादाम या मूंगफली डालने से इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है. इसके अलावा, छोटी-मोटी भूख के लिए मठरी (नमकपारे) और खाखरा जैसे स्नैक्स सदाबहार साथी हैं, जो हफ्ते भर से लेकर 15 दिनों तक फ्रेश रहते हैं. मीठा खाने के शौकीन अपने साथ खस्ता पुए रख सकते हैं, जो लंबे समय तक चलते हैं और सफर की थकान को कम करने में मदद करते हैं.

यह भी पढ़ें: बिना इंटरनेट के भी फोन दिखाएगा रास्ता, सफर पर निकलने से पहले बस कर लें यह काम

एनर्जी बूस्टर्स और पैकिंग के स्मार्ट तरीके

सफर के दौरान शरीर में एनर्जी बनाए रखना भी बहुत जरूरी है, जिसके लिए सूखे मेवे जैसे बादाम, मूंगफली, पिस्ता और ड्राई फ्रूट्स में खजूर या किशमिश बेहतरीन विकल्प हैं. ये न सिर्फ प्रोटीन और फाइबर देते हैं बल्कि इन्हें संभालना भी बेहद आसान है. अंत में, कुछ छोटी मगर जरूरी बातों का ध्यान रखकर आप खाने को और भी लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं. जैसे, कभी भी गर्म खाना पैक न करें और उसे पूरी तरह ठंडा होने के बाद ही डिब्बे में डालें. खाने के साथ सूखी चटनी या अचार रखना भी एक स्मार्ट तरीका है, जिससे बिना किसी टेंशन के आपका पूरा सफर घर के स्वाद के साथ पूरा हो जाएगा.

