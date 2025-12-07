लुधियाना की ऊन मंडी से जनपथ तक...यहां ₹500 में मिलेगे ब्रांडेड लुक वाले कोट और जैकेट

ठंड का मौसम दस्तक दे चुका है, जिसका मतलब है कि अब समय आ गया है अपने वॉर्डरोब को फैशनेबल विंटर वियर से अपडेट करने का. हम भारतीय इस मौसम का इंतजार इसीलिए करते हैं, ताकि स्टाइलिश कोट, ट्रेंडी बूट्स और कलरफुल स्वेटर पहनकर फैशन की पूरी आजादी महसूस कर सकें, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी बड़ा सवाल यही है कि सबसे अच्छे और स्टाइलिश गर्म कपड़े मिलेंगे कहां, वो भी कम बजट में? अक्सर लोग मॉल और शोरूम के महंगे दाम देखकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वहां शॉपिंग करने से उनकी जेब पूरी तरह खाली हो जाती है.

अगर आप भी सोचते हैं कि ब्रांडेड शोरूम में ही अच्छी शॉपिंग होती है, तो ये खबर आपके लिए हैं. दरअसल, भारत में कुछ ऐसे स्ट्रीट मार्केट हैं जो किसी भी बड़े ब्रांड को टक्कर दे सकते हैं. यहां पर आपको ट्रेंडी जैकेट से लेकर हाथ से बुने ऊनी कपड़ों तक, सब कुछ बजट में मिल जाएगा . इस सर्दी अगर आप अपनी शॉपिंग खास बनाना चाहते हैं, तो जानिए देश के ये 5 मशहूर विंटर मार्केट्स.

लुधियाना, पंजाब

जब भी बात अच्छी क्वालिटी के गर्म स्वेटर या शॉल की आती है, तो पंजाब के लुधियाना का नाम सबसे पहले आता है. लुधियाना न सिर्फ पंजाब में, बल्कि पूरे देश में वूलन कपड़ों के प्रोडक्शन के लिए मशहूर है. चूंकि सर्दियां शुरू हो गई हैं और त्योहार भी पास हैं, इसलिए लुधियाना से खरीदारी करने का यह बिल्कुल सही समय है. यहां आपको ऊनी कपड़ों के साथ-साथ शादी के लहंगे, पटियाला सलवार और पंजाबी जूतियां जैसी पारंपरिक चीजें भी मिलेंगी.

बीकानेर, राजस्थान

बीकानेर का नाम सुनकर भले ही आपको गर्मी याद आती हो, लेकिन यह शहर एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी के तौर पर जाना जाता है. भारत के लगभग सभी ऊन उत्पादक राज्यों का कच्चा ऊन यहां की मंडी में बेचा जाता है. बीकानेर में हाथ से बुने कालीन बनाने वाली कई फैक्ट्रियां हैं, जो यहीं के ऊनी धागे का इस्तेमाल करती हैं. अगर आप प्योर ऊन से बनी चीजें या ऊनी कालीन देखना-खरीदना चाहते हैं, तो बीकानेर जरूर घूम आएं.

धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश

धर्मशाला और मैक्लोडगंज सिर्फ घूमने की जगह नहीं, ये दोनों हैंडमेड ऊनी कपड़ों की पहचान है. यहां की पहाड़ी ठंड, तिब्बती संस्कृति और लोकल मार्केट में बने कपड़ों की अलग चमक है. यहां आपको हाथ से बुने स्कार्फ, स्वेटर और तिब्बती शॉल मिलेंगे, जो सर्दी में पहनने के लिए एकदम सही हैं. इतना ही नहीं यहां के बाजार में घूमने का अपना अलग ही मजा है, जहां बर्फ से ढकी चोटियां, बौद्ध मंत्रों की गूंज और सड़क किनारे मोमोज की खुशबू आपको मदहोश कर देगी.

जनपथ, दिल्ली

अगर आप दिल्ली में हैं और आपको फंकी, यूनिक या ट्रेंडी विंटर स्टाइलिंग पसंद है, तो जनपथ मार्केट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है. यहां आपको बोहो शॉल्स, ट्राइबल प्रिंट जैकेट्स, वूलन स्टॉल्स और इंडो-वेस्टर्न कोट्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे. जनपथ के वेंडर्स अपने अनोखे, रंगीन और ट्रेंडी डिजाइनों के लिए जाने जाते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि यहां आपको सर्दियों के कपड़े 500 रुपये से भी कम में मिल सकते हैं, बस आपको थोड़ी मोल-भाव करनी पड़ेगी.

नोएडा, उत्तर प्रदेश

जो लोग नोएडा या आसपास रहते हैं, उनके लिए नोएडा का तिब्बत मार्केट (सेक्टर 62) विंटर शॉपिंग के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है. इसे ल्हासा तिब्बती रिफ्यूजी मार्केट भी कहते हैं. यह बाजार हर साल सर्दियों के मौसम में ही लगता है और यहां आपको विंटर वियर के बेहतरीन आउटफिट्स मिलते हैं, जिनसे आपका लुक एकदम से बदल जाएगा. अगर आप कम बजट में अच्छी और स्टाइलिश विंटर शॉपिंग करना चाहते हैं, तो इस मार्केट को जरूर एक्सप्लोर करें.



