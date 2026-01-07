scorecardresearch
 
Stranger Things: क्या इलेवन का वो आखिरी ठिकाना एक मशहूर ट्रैवल डेस्टिनेशन है

हॉकिन्स की कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन 'स्ट्रेंजर थिंग्स' का असर अब भी लोगों के दिल-दिमाग पर छाया हुआ है. सोशल मीडिया पर फैंस अब कहानी नहीं, बल्कि उस जगह को खोज रहे हैं जहां इलेवन को आखिरी बार देखा गया.

इलेवन का आखिरी ठिकाना (Photos: Netflix (R), Getty (L))
लगभग दस साल पहले की बात है. इंडियाना का एक छोटा सा कस्बा, नाम है हॉकिन्स. वहां कुछ लड़के अपनी साइकिलों पर सवार होकर एक ऐसी दुनिया की खोज में निकले जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग थी. उन्होंने अंधेरों में डेमोगोर्गन्स का पीछा किया, नाक से खून बहती उस जादुई लड़की 'इलेवन' का साथ दिया और न जाने कितनी बार दुनिया को तबाही से बचाया. अब जब 'स्ट्रेंजर थिंग्स' (Stranger Things) अपने आखिरी पड़ाव पर है, तो ये सिर्फ एक वेब सीरीज का खत्म होना नहीं है. ये एक पूरे दौर की विदाई है. फैंस तो यही चाहते थे कि ये कहानी कभी खत्म न हो, पर कहते हैं न कि हर अच्छी चीज का अंत होता है.

लेकिन असली कहानी तो सीरीज खत्म होने के बाद शुरू हुई है. सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है कि आखिर में 'इलेवन' (मिली बॉबी ब्राउन) का क्या हुआ? क्या वो मर गई या माइक उसे अपनी कहानियों में जिंदा रखे हुए है? खैर, थ्योरीज तो अपनी जगह हैं, पर फैंस की पैनी नजर उस जगह पर टिक गई है जहां इलेवन आखिर में नजर आती है. लोग अब कहानियों को छोड़कर उस लोकेशन के मैप शेयर कर रहे हैं और उसे अपनी अगली ट्रिप के लिए सेव कर रहे हैं. 

तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो जादुई जगह है कहां? फैंस का मानना है कि उन्हें वह तीन झरनों वाली जादुई जगह मिल गई है, जिसका सपना माइक ने हमेशा देखा था.  इसका जवाब है आइसलैंड. आलम यह है कि सोशल मीडिया पर लोग अब इस जगह के लोकेशन पिन शेयर कर रहे हैं और इलेवन की उस सुकून भरी दुनिया को अपनी आंखों से देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं.

यह भी पढ़ें: ग्रीनलैंड वो जन्नत जहां समुद्र में तैरते हैं बर्फ के पहाड़ और आधी रात को चमकता है सूरज!

वो जादुई मंजर जहां इलेवन खड़ी थी

सीरीज के आखिरी सीन में इलेवन एक ऐसी जगह खड़ी है, जहां से तीन खूबसूरत झरने गिर रहे हैं. फैंस का दावा है कि ये जगह कोई स्टूडियो नहीं, बल्कि आइसलैंड का मशहूर 'हाईफॉस वॉटरफॉल्स' (Haifoss Waterfalls) है. वैसे तो आइसलैंड अपनी बर्फीली वादियों और नार्दर्न लाइट्स के लिए जाना जाता है, लेकिन आजकल इंटरनेट पर सिर्फ इस झरने की चर्चा है.

ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स से लेकर व्लॉगर्स तक, सब इस झरने के वीडियो डाल रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई, इलेवन का आखिरी सीन तो यहीं शूट हुआ था. अब आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर इस झरने में क्या खास है जो लोग इसके लिए इतने दीवाने हुए जा रहे हैं? तो आपको बता दें कि हाईफॉस आइसलैंड के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है. ये लगभग 122 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और इसके ठीक बगल में ग्रैनी नाम का एक और झरना है. इन दोनों को 'ट्विन वॉटरफॉल्स' भी कहा जाता है. ये जगह इतनी शांत है कि यहां पहुंचकर आपको लगेगा कि आप वाकई किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं.

A post shared by Max Loewenstein (@maxloew)

कैसे पहुंचें और क्या है यहां खास?

अगर आप भी इलेवन की तलाश में यहां जाने का मन बना रहे हैं, तो जान लीजिए कि रास्ता थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा है. आइसलैंड की राजधानी रेक्जाविक से यहां पहुंचने में करीब दो घंटे लगते हैं. मुख्य सड़क से हटकर होने की वजह से यहां भीड़ काफी कम रहती है. यहां जाने का सबसे सही समय मई से सितंबर के बीच है, क्योंकि तब दिन लंबे होते हैं और आपको फोटोग्राफी के लिए भरपूर रोशनी मिलती है.

हालांकि सर्दियों में यहां बर्फ की वजह से रास्ता थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इतना ही नहीं ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स की मानें तो अगर आप दुनिया की शोर-शराबे वाली भीड़ से दूर बिल्कुल वैसी ही शांति चाहते हैं जैसी इलेवन को मिली, तो यह जगह आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है. आप यहां की शांत घाटी में बैठकर पिकनिक का आनंद ले सकते हैं. इसके अलावा, अगर आपके पास बढ़िया हाइकिंग जूते और थोड़ा एडवेंचर वाला मूड है, तो आप पहाड़ी रास्तों से होते हुए झरने के बिल्कुल नीचे तक भी जा सकते हैं. वहां से गिरते पानी को देखना और उसकी आवाज सुनना आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा.

 

यह भी पढ़ें: अब बिना वीजा फीस दिए घूमें दक्षिण कोरिया, भारत समेत 6 देशों के लिए बड़ा ऐलान

डफर ब्रदर्स ने खुद खोला राज

अब सवाल उठता है कि क्या ये वाकई वही जगह है? तो सुनिए, सीरीज के डायरेक्टर डफर ब्रदर्स ने खुद एक इंटरव्यू में कन्फर्म किया है कि ये सीन आइसलैंड में ही शूट हुआ था. उन्होंने बताया कि झरने के पास जो इंद्रधनुष दिख रहा है, वो कोई कंप्यूटर का कमाल नहीं बल्कि सौ टका असली था. बस दूर दिखने वाला छोटा सा शहर कंप्यूटर से जोड़ा गया था, बाकी सब कुछ कुदरती है. यही नहीं, 2025 के बीच में जब मिली बॉबी ब्राउन आइसलैंड में शूटिंग कर रही थीं, तब वहां के लोगों ने कई फिल्म ट्रक भी देखे थे. तो कुल मिलाकर बात ये है कि भले ही हॉकिन्स के दरवाजे बंद हो गए हों, लेकिन इलेवन वाली उस शांति और सुकून को आप आइसलैंड में जाकर महसूस कर सकते हैं. 

---- समाप्त ----
