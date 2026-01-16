scorecardresearch
 
खौफ के साए में है ईरान, लेकिन दिल जीत लेती हैं यहां की ये 5 खूबसूरत जगहें

एक तरफ जहां ईरान की गलियों में तनाव का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ इसकी सदियों पुरानी वास्तुकला आज भी दुनिया भर के घुमक्कड़ों को अपनी बेमिसाल खूबसूरती से हैरान कर देती है.

दुनिया भर में मशहूर हैं ईरान की ये जगहें (Photo-Pixabay)
दुनिया भर में मशहूर हैं ईरान की ये जगहें (Photo-Pixabay)

आज भले ही ईरान में राजनीतिक हलचल मची है और सीमाएं तनाव से घिरी हैं, लेकिन इस देश की सदियों पुरानी खूबसूरती और वास्तुकला आज भी दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाती है. ईरान एक ऐसा देश है, जहां कदम-कदम पर इतिहास, कला और संस्कृति की सुगंध बसी है. हालांकि, मौजूदा हालात वहां सुकून से घूमने के बिल्कुल भी नहीं हैं वर्तमान समय में ईरान की यात्रा करने से पहले वहां के ताजा सुरक्षा हालातों को समझना बेहद जरूरी है. भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (MEA) ने हाल ही में एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें भारतीय नागरिकों को ईरान की यात्रा न करने और वहां मौजूद भारतीयों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी गई है.

भले ही अभी वहां जाना जोखिम भरा हो, लेकिन अगर भविष्य में हालात सामान्य होते हैं और आप इस ऐतिहासिक देश की सैर करना चाहते हैं, तो हम आपको बताते हैं ईरान की उन 5 खूबसूरत जगहों के बारे में जो दुनिया भर में मशहूर हैं.

तनाव के दौर में है ईरान (Photo- Pixabay)

यह भी पढ़ें: इंडिगो की 'महासेल', ₹1 में प्लेन से सफर करेंगे बच्चे, एडल्ट्स के लिए ₹1,499 में टिकट

इस्फ़हान (Isfahan): ईरान के दिल में बसा इस्फ़हान अपनी बेमिसाल इस्लामी वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है, जिसे 'नेस्फ़-ए-जहां' यानी 'आधी दुनिया' कहा जाता है. यहां का 'नक्श-ए-जहां स्क्वायर' यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, जहां स्थित भव्य मस्जिदें और शाही महल पर्यटकों को प्राचीन फारसी गौरव की याद दिलाते हैं. ज़ायंडेह नदी पर बने 'सी-ओ-से-पोल' जैसे ऐतिहासिक पुलों की नक्काशी और रोशनी रात के समय एक जादुई माहौल पैदा करती है.

वर्तमान में सुरक्षा कारणों से यहां की गलियों में सन्नाटा जरूर है, लेकिन इसके पारंपरिक बाजार और नीले गुंबद आज भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. अगर आप इतिहास और कला के पारखी हैं, तो भविष्य में यह जगह आपकी ट्रैवल लिस्ट में सबसे ऊपर होनी चाहिए. वर्तमान तनाव के कारण यहां पर्यटकों की आवाजाही कम है और स्थानीय बाजार सुरक्षा कारणों से जल्दी बंद हो रहे हैं.

तेहरान की वादियां (Photo-Pixabay)

राज (Shiraz): शिराज को ईरान की सांस्कृतिक राजधानी और 'कविता, वाइन और गुलाबों का शहर' कहा जाता है. यहां की 'नासिर-अल-मुल्क' मस्जिद, जिसे 'पिंक मस्जिद' भी कहते हैं, अपनी रंगीन कांच की खिड़कियों और सुबह की रोशनी में बनने वाले जादुई नजारों के लिए विश्व प्रसिद्ध है. यह शहर महान फारसी कवियों हाफिज और सादी का विश्राम स्थल भी है, जिनकी दरगाहों पर आज भी साहित्य प्रेमियों का तांता लगा रहता है. भले ही वर्तमान तनाव के कारण यहां की शांति प्रभावित हुई है, लेकिन इस शहर की रूह आज भी पर्यटकों को सुकून का एहसास कराती है.

यह भी पढ़ें: रणभूमि से टूरिस्ट स्पॉट बना द्रास, -40° की ठंड और 72 फीट ऊंचा तिरंगा, घूम आएं इस बार


र्सेपोलिस (Persepolis): पर्सेपोलिस प्राचीन फारसी साम्राज्य की उस महानता का गवाह है, जिसे करीब 2500 साल पहले सम्राट डेरियस ने अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था. यूनेस्को की यह विश्व धरोहर अपने विशालकाय स्तंभों, 'गेट ऑफ ऑल नेशंस' और पत्थरों पर उकेरी गई बारीक नक्काशी के लिए पूरी दुनिया में बेमिसाल मानी जाती है. हालांकि सिकंदर के आक्रमण के दौरान इस भव्य शहर को आग के हवाले कर दिया गया था, लेकिन इसके खंडहर आज भी प्राचीन इंजीनियरिंग और कला की अद्भुत कहानी बयां करते हैं.

शिराज से कुछ दूरी पर स्थित यह स्थान इतिहास के शौकीनों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है, जहां पहुंचकर आप प्राचीन ईरान के गौरवशाली युग को महसूस कर सकते हैं. वर्तमान में सुरक्षा कारणों से यहां पर्यटकों की भीड़ कम है, लेकिन इस ऐतिहासिक स्थल का महत्व समय के साथ और बढ़ता जा रहा है.

यज़्द (Yazd): रेगिस्तान के बीचों-बीच बसा यज़्द अपनी मिट्टी से बनी प्राचीन इमारतों और घुमावदार गलियों के लिए जाना जाता है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है. यह शहर पारसी धर्म का एक प्रमुख केंद्र है, जहां 'अताश बेहराम' मंदिर में सदियों से पवित्र अग्नि बिना बुझे जल रही है. यज़्द की सबसे बड़ी विशेषता यहां के 'विंडकैचर्स' (Badgir) हैं, जो प्राचीन काल में प्राकृतिक एयर कंडीशनिंग का काम करते थे और आज भी शहर के स्काईलाइन पर नजर आते हैं. यहां के 'टावर्स ऑफ साइलेंस' (Dakhma) प्राचीन रीति-रिवाजों और इतिहास की एक गहरी झलक पेश करते हैं. हालांकि ताजा सुरक्षा हालातों और इंटरनेट प्रतिबंधों ने यहां के पर्यटन को धीमा कर दिया है, लेकिन इसकी शांत और ऐतिहासिक रूह आज भी बरकरार है.

तेहरान (Tehran): ईरान की राजधानी तेहरान आधुनिकता और समृद्ध इतिहास का एक अद्भुत संगम है, जो अल-बोर्ज़ पहाड़ों की तलहटी में बसा देश का सबसे बड़ा महानगर है, यहां का 'गोलेस्तान पैलेस' जहां काजर राजवंश के शाही वैभव को दर्शाता है, वहीं 'आज़ादी टावर' और 'मिलाद टावर' शहर की आधुनिक पहचान और वास्तुकला के प्रतीक हैं. तेहरान के विशाल बाजार (Grand Bazaar) और यहां के संग्रहालयों में रखी बेशकीमती कलाकृतियां ईरान के हजारों साल पुराने सफर की गवाह हैं. वर्तमान में यह शहर राजनीतिक हलचलों और विरोध प्रदर्शनों का मुख्य केंद्र बना हुआ है, जिसके कारण यहां सुरक्षा बेहद कड़ी है और इंटरनेट सेवाओं में काफी रुकावटें देखी जा रही हैं. भारत सरकार की ताजा एडवाइजरी के मद्देनजर, पर्यटकों को फिलहाल तेहरान की भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने और यात्रा टालने की सख्त सलाह दी गई है.

---- समाप्त ----
