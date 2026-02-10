scorecardresearch
 
मोहब्बत के शहर में वेलेंटाइन डे, पार्टनर को दें ये खूबसूरत सरप्राइज

वेलेंटाइन डे पर अगर ऑफिस से लंबी छुट्टी नहीं मिली है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. अगर आपके पास सिर्फ 48 घंटे हैं, तो भी आप अपने पार्टनर के साथ इस जगह ताउम्र याद रहने वाला दिन बना सकते हैं.

मोहब्बत की निशानी के सामने वैलेंटाइन का सवेरा (Photo: Pixabay)
वेलेंटाइन डे करीब है और हर तरफ इसे खास बनाने की तैयारियां चल रही हैं. साल 2026 के इस 'महीना-ए-इश्क' में अगर आपको ऑफिस से लंबी छुट्टी नहीं मिली है, तो मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. प्यार जताने के लिए हफ्तों की छुट्टी नहीं, बल्कि पार्टनर के साथ बिताए गए कुछ हसीन पल ही काफी होते हैं. अगर आपके पास सिर्फ 48 घंटे यानी शनिवार और रविवार का वीकेंड है, तो मोहब्बत की नगरी आगरा की एक छोटी सी ट्रिप आपके वेलेंटाइन को यादगार बना सकती है.

आगरा एक ऐसा शहर है जहां की हवाओं में ही रोमांस है. अगर आप कम समय में पार्टनर को कोई बड़ा सरप्राइज देना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत ताज के साये में सुबह-सवेरे की जा सकती है. वेलेंटाइन की सुबह अगर दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत के सामने हो, तो पूरा दिन बन जाता है. कोशिश करें कि सुबह 6 से 8 बजे के बीच ताजमहल पहुंच जाएं, क्योंकि इस वक्त भीड़ कम होती है और उगते सूरज की किरणें ताज महल के साथ-साथ आपकी तस्वीरों में भी चमक भर देंगी.

यह भी पढ़ें: यहां सिर्फ 'पितरों' के लिए रुकती हैं ट्रेनें! 27 साल से नहीं बिका एक भी टिकट!

ताज के दीदार के बाद आप यमुना किनारे किसी रूफटॉप कैफे का रुख कर सकते हैं, जहां चाय की चुस्की और ताज के नजारे के साथ नाश्ते का मजा दोगुना हो जाता है. दोपहर का वक्त आप आगरा किला या फतेहपुर सीकरी की सैर में बिता सकते हैं, जहां के पुराने महलों और गलियारों में हाथ में हाथ डालकर घूमना आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा. जैसे ही शाम होने लगे, आप यमुना के दूसरी तरफ बने मेहताब बाग पहुंचें. यहां से ढलते सूरज की रोशनी में ताजमहल का नजारा किसी सपने जैसा लगता है और शांति से बैठकर बातें करने के लिए यह सबसे रोमांटिक जगह है. दिन का अंत किसी बढ़िया होटल में मोमबत्ती की रोशनी और लजीज डिनर के साथ करें. यह छोटा सा पल आपके वैलेंटाइन डे को और खास बना देगा और एक परफेक्ट सरप्राइज के जैसा लगेगा

ट्रिप को यादगार बनाने के कुछ सीक्रेट्स

अगर आप चाहते हैं कि यह 2 दिन का सफर ताउम्र याद रहे, तो कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप इसे और भी खास बना सकते हैं. इस छोटी ट्रिप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ती, जिससे थकान कम होती है और आप एक-दूसरे को ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी टाइम दे पाते हैं.

यह भी पढ़ें: टूरिस्ट नहीं, 'लोकल' बनिए! सिंगापुर ने Gen Z के लिए बदला पूरा गेम

रोमांस का तड़का लगाने के लिए आप अपने हाथों से लिखा एक प्यारा सा लव लेटर भी साथ रख सकते हैं. आज के डिजिटल दौर में अपनी भावनाओं को कागज पर उतारकर देना किसी के भी दिल को छू सकता है. इसके अलावा, शाम को होटल लौटने पर आप चुपके से रूम को फूलों या अपनी पुरानी यादों वाली तस्वीरों से सजाकर एक छोटा सा सरप्राइज दे सकते हैं. यह छोटा सा सफर और आपकी ये छोटी कोशिशें आपके प्यार के रिश्ते को और भी गहरा कर देंगी.
 

