scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

माघ मेला जा रहे हैं, तो जान लीजिए इन जगहों के बारे में, जहां मिलता है मुफ्त में खाना

प्रयागराज का माघ मेला केवल श्रद्धा और स्नान का उत्सव नहीं, बल्कि सेवा की जीवंत मिसाल भी है. संगम नगरी में कदम रखते ही यात्रियों को यह एहसास हो जाता है कि यहां कोई भूखा नहीं रहता. शहर के अलग-अलग हिस्सों में ऐसी कई जगहें हैं, जहां श्रद्धालुओं और मुसाफिरों को पूरे सम्मान के साथ मुफ्त और सात्विक भंडारा मिलता है.

Advertisement
X
बिना खर्च के यहां मिलता है शुद्ध सात्विक खाना (Photo: Pexels)
बिना खर्च के यहां मिलता है शुद्ध सात्विक खाना (Photo: Pexels)

अगर आप इस बार माघ मेले की भव्यता को देखने के लिए प्रयागराज की यात्रा का प्लान बना रहे हैं, तो अपने बजट की चिंता छोड़ दीजिए. प्रयागराज एक ऐसा शहर है, जो अपने मेहमानों का स्वागत खाली हाथ नहीं, बल्कि 'अन्नपूर्णा' के भरे हुए भंडारों से करता है. संगम नगरी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहां आने वाले किसी भी यात्री या घुमक्कड़ को भोजन की तलाश में भटकना नहीं पड़ता.

प्रयागराज में ऐसी कई जगहें हैं, जहां दिन-रात मुफ्त भोजन मिलता है. यहां शहर की तमाम सेवा समितियां और स्वयंसेवी संगठन इस कोशिश में रहते हैं कि कोई भी मुसाफिर भूखे पेट न सोए. तो चलिए, आज हम आपको बताते हैं कि अपनी प्रयागराज यात्रा के दौरान आप कहां-कहां लजीज और सात्विक भंडारे का आनंद ले सकते हैं.

संगम क्षेत्र और माघ मेला परिसर के रेती पर बिछी 'महा-रसोई'

सम्बंधित ख़बरें

देशभक्ति के रंग में रंगना है, तो 26 जनवरी पर इन ऐतिहासिक स्थलों की सैर करना न भूलें
पहाड़ों या जंगलों में कैंपिंग का है प्लान, इन 5 टिप्स के साथ ट्रिप को बनाएं सुरक्षित
RSS senior leader Indresh Kumar (Photo - ITG)
'कुछ लोगों का स्वभाव ही सरकार विरोधी होता है', शंकराचार्य विवाद पर बोले RRS प्रचारक
Shankaracharya Avimukteshwaranand. (File Photo: ITG)
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर लगेंगे प्रतिबंध, जमीन भी ली जाएगी? मेला अथॉरिटी ने भेजा था नोटिस
How many Shankaracharyas are there in India
आठवीं सदी की किताब, 73 श्लोक... शंकराचार्यों के लिए 'संविधान' है ये डॉक्यूमेंट

प्रयागराज के किले और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए किला चौराहा और मिंटो पार्क सबसे अहम पॉइंट है. यहां कई धार्मिक और सेवा समितियों द्वारा विशाल पंडाल लगाए जाते हैं, जहां 24 घंटे भंडारा चलता रहता है. यहां आपको गरमा-गरम पूरी-सब्जी, खिचड़ी और फल का प्रसाद इतनी सादगी और प्यार से परोसा जाता है कि आपकी थकान छूमंतर हो जाएगी.

Advertisement

यह उन श्रद्धालुओं के लिए सबसे सुलभ जगह है जो संगम की ओर पैदल बढ़ रहे होते हैं. अगर आप माघ मेले के भीतर टेंट सिटी या रेती पर घूम रहे हैं, तो यहां का नजारा किसी जादुई नगरी जैसा होता है. मेले के दौरान यहां सैकड़ों कैंप और अखाड़े लगते हैं, जहां निरंतर लंगर की व्यवस्था होती है. संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद इन कैंपों में जाकर प्रसाद ग्रहण करना हर यात्री के सफर का एक जरूरी हिस्सा होता है. यहां की व्यवस्था इतनी शानदार होती है कि भारी भीड़ के बीच भी हर किसी को बड़े प्यार से भोजन कराया जाता है.

यह भी पढ़ें: माघ मेला 2026: संगम की रेती पर बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए पुख्ता इंतजाम, व्हीलचेयर से ई-रिक्शा तक की सुविधाओं का ऐसे उठाएं लाभ

हनुमान मंदिर और संकट मोचन के आसपास की सेवा परंपरा

प्रयागराज के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर और संकट मोचन मंदिर के आसपास का क्षेत्र भी अपने विशाल भंडारों के लिए जाना जाता है. यहां विशेष रूप से मंगलवार, शनिवार और मेले के प्रमुख स्नान पर्वों पर अद्भुत आयोजन होते हैं. यहां का प्रसाद ग्रहण करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगती हैं, और सेवादार यह सुनिश्चित करते हैं कि कतार में खड़ा आखिरी यात्री भी तृप्त होकर विदा हो.

Advertisement

रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड

प्रयागराज की सीमा में कदम रखते ही सेवा का हाथ आपका इंतजार कर रहा होता है. जो मुसाफिर लंबी ट्रेन यात्रा या बस के सफर से थककर स्टेशन पर उतरते हैं, उनके लिए निकास द्वारों पर ही स्थानीय सेवा समितियों द्वारा भोजन के पैकेट या खुले भंडारे का आयोजन किया जाता है. यहां का मकसद यही है कि थके हुए यात्री को शहर में प्रवेश करते ही सबसे पहले भोजन की राहत मिल सके.

यह भी पढ़ें: Magh Mela 2026: संगम की रेती पर सजे ये 5 जायके, जिनके बिना अधूरा है आपका प्रयागराज ट्रिप

शहर के मुख्य मार्गों पर सक्रिय स्वयंसेवी संगठन

मुख्य मेला क्षेत्र के अलावा, शहर की विभिन्न सामाजिक सेवा समितियां पूरे नगर में सक्रिय रहती हैं. माघ मेले के दौरान ये संगठन मुख्य मार्गों और चौराहों पर छोटे-बड़े स्टॉल लगाते हैं. इनका लक्ष्य उन यात्रियों तक पहुंचना है जो शहर के भीतर घूम रहे हैं या अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं. वाकई, प्रयागराज की गलियों में बहती सेवा की यह धारा हर मुसाफिर के सफर को यादगार बना देती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    T20 World Cup 2026
    Advertisement