15 अगस्त के लॉन्ग वीकेंड पर हाउसफुल हुए हॉलिडे स्पॉट, भीड़ से दूर घूमने के लिए बेस्ट हैं ये डेस्टिनेशन

15 अगस्त को पड़ रहे लॉन्ग वीकेंड के चलते गोवा, शिमला, उदयपुर जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स पर होटल फुल हो चुके हैं. ऐसे में अगर आप भीड़-भाड़ से दूर सुकून भरी ट्रिप चाहते हैं तो इन शहरों के विकल्प अभी भी खुले हैं.

15 अगस्त को पड़ रहे लॉन्ग वीकेंड में कहां जाएं? (Photo- Pixabay)
15 अगस्त को पड़ रहे लॉन्ग वीकेंड में कहां जाएं? (Photo- Pixabay)

इस बार 15 अगस्त शुक्रवार को पड़ रहा है. मतलब तीन दिनों की लगातार छुट्टी, शुक्रवार, शनिवार और रविवार. ऐसे लॉन्ग वीकेंड का मौका मिलते ही लोग घूमने-फिरने की प्लानिंग में लग गए हैं. होटल्स की बुकिंग तेजी से हो रही है और कई टूरिस्ट जगहों पर अभी से 'हाउसफुल' का बोर्ड लग गया है. कोई दोस्तों के साथ हिल स्टेशन जा रहा है, तो कोई फैमिली संग बीच डेस्टिनेशन जाने का प्लान बना रहा है. ऐसे में यह वीकेंड ट्रैवल के लिहाज से बेहद बिजी रहने वाला है. अगर आप भी इस छुट्टी को खास बनाना चाहते हैं और ऐसी जगह की तलाश में हैं, जहां भीड़ कम हो तो इन जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें.

फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर होटल फुल होने लगे हैं. गोवा, कूर्ग, ऊटी और महाराष्ट्र के हॉलिडे स्पॉट्स में बुकिंग तेजी से चल रही है. इसके अलावा उदयपुर, लोनावाला, महाबलेश्वर, जयपुर, बेंगलुरु और हैदराबाद में जबरदस्त बुकिंग हो रही है.

जो लोग ठंडी और हरी-भरी जगहों पर वीकेंड बिताना चाहते हैं, वे शिमला, चैल और जिम कॉर्बेट जैसे टूरिस्ट प्लेस चुन रहे हैं. इन जगहों पर इतनी ज्यादा बुकिंग हो रही है कि होटल के रूम महंगे हो गए हैं. अगर आप आखिरी वक्त में बुकिंग करने की सोच रहे हैं तो या तो आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं या फिर रुकने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी.

यह भी पढ़ें: कभी टूरिस्टों से आबाद रहता था धराली, सैलाब ने एक झटके में कर दिया तबाह

इन जगहों पर जाने का बना सकते हैं प्लान 

अगर आप 15 अगस्त के लॉन्ग वीकेंड पर भीड़-भाड़ से दूर शांत और सुकून भरे माहौल में घूमना चाहते हैं तो कुछ ऐसी जगहें हैं जहां अब भी आसानी से घूमने का मौका मिल सकता है. इन जगहों पर बुकिंग का दबाव कम है और आप बिना ज्यादा भीड़ के अपनी ट्रिप को एन्जॉय कर सकते हैं.

हम्पी, कर्नाटक 

अगर आप शांति और प्रकृति के बीच वीकेंड बिताना चाहते हैं, तो हम्पी एक बेहतरीन जगह है. यह जगह इतिहास और पुरानी वास्तुकला में रुचि रखने वालों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है. यहां पुराने मंदिर, खंडहर और पत्थरों से बनी ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिलती हैं. विरुपाक्ष मंदिर, हेमकुटा हिल और विजया विट्ठल मंदिर जैसे स्थल इस शहर की पहचान हैं.

यह भी पढ़ें: कभी टूरिस्टों से आबाद रहता था धराली, सैलाब ने एक झटके में कर दिया तबाह

कोच्चि, केरल

दक्षिण भारत में केरल घूमने की बेहतरीन जगह है. यहां खूबसूरत द्वीप, स्वादिष्ट खाना और समृद्ध संस्कृति लोगों को खूब पसंद आती है. फोर्ट कोच्चि, चेराई बीच, मट्टनचेरी पैलेस और सेंट फ्रांसिस चर्च जैसे दर्शनीय स्थल इसकी खास पहचान हैं. चाहे परिवार के साथ जाएं या अकेले, केरल घूमने के लिए एक शानदार और शांत जगह है.

नागपुर, महाराष्ट्र 

नागपुर, महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर है जो खासतौर पर संतरे के लिए जाना जाता है. यहां कई दर्शनीय और धार्मिक स्थल हैं जो लोगों को खूब पसंद आते हैं. शहर के बीचों-बीच स्थित दीक्षाभूमि एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थस्थल है, जहां डॉ.अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था. यह स्थल शांति और प्रेरणा का प्रतीक है. इसके अलावा, बालाजी मंदिर और गणेश टेकड़ी मंदिर भी यहां के प्रमुख धार्मिक केंद्र हैं, जो अपनी भव्यता और शांत वातावरण के लिए जाने जाते हैं.

यह भी पढ़ें: बिहार की बराबर गुफाएं, जहां पत्थरों में छुपा है हजारों साल पुराना इतिहास

अमृतसर, पंजाब

अमृतसर में घूमने के लिए कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं. स्वर्ण मंदिर का शांत वातावरण मन को सुकून देता है, वहीं जलियांवाला बाग आजादी के संघर्ष की याद दिलाता है. जबकि वाघा बॉर्डर पर हर शाम होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी देशभक्ति से भर देती है. यह शहर इतिहास, आस्था और देशप्रेम का बेहतरीन मेल है, जिसे लॉन्ग वीकेंड पर देखा जा सकता है.
 

