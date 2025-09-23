scorecardresearch
 

नवरात्रि सिर्फ भारत में नहीं, अमेरिका और कनाडा में होती है मां दुर्गा की पूजा

नवरात्रि सिर्फ भारत सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. दुनिया भर के कई देशों में भारतीय प्रवासी इस पर्व को सांस्कृतिक पहचान के रूप में मनाते हैं.

दुनिया के अलग-अलग देशों में नवरात्रि का जोश (Photo: Ai generated)
अगर आप घूमने-फिरने के शौकीन हैं और दुनिया की अलग-अलग संस्कृतियों को करीब से देखना चाहते हैं, तो नवरात्रि आपके लिए एक बेहतरीन मौका है. यह त्योहार सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के कई देशों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. प्रवासी भारतीयों ने नवरात्रि को सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं रहने दिया, बल्कि इसे एक सांस्कृतिक पहचान भी बना दिया है. आज अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, और यूरोप से लेकर एशिया तक के कई देशों में नवरात्रि पूरे जोश के साथ मनाई जाती है.

1. बांग्लादेश

बांग्लादेश में दुर्गा पूजा एक प्रमुख त्योहार है, जिसे बंगाली और गैर-बंगाली समुदाय मिलकर मनाते हैं. यहां की कुछ मान्यताएं भारत के शक्तिपीठों से जुड़ी हुई हैं. कहा जाता है कि बांग्लादेश के सिलहट और खुलना जिलों में मां के शरीर के अंग गिरे थे, और इन स्थानों पर माता की पूजा महालक्ष्मी और यशोरेश्वरी के रूप में होती है. नवरात्रि के दौरान इन जगहों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, जिससे यहां का माहौल बेहद भक्तिमय हो जाता है.

2. नेपाल 

हमारे पड़ोसी देश नेपाल में नवरात्रि को 'दशैन' के नाम से जाना जाता है और यह यहां का सबसे बड़ा त्योहार है. यह 15 दिनों तक चलता है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर पूजा करते हैं. नेपाल में भी यह उत्सव भारत की तरह ही धूमधाम से मनाया जाता है. लोग अपने काम से छुट्टी लेकर परिवार के साथ समय बिताते हैं. इस दौरान, नेपाल में सभी सार्वजनिक संस्थान और स्कूल-कॉलेज बंद रहते हैं.

3. कनाडा 

टोरंटो और वैंकूवर में नवरात्रि का जोश और उत्साह सच में देखने लायक होता है. यहां गुजरात समाज जैसे संगठन बड़े पैमाने पर गरबा नाइट्स का आयोजन करते हैं. इन आयोजनों की टिकटें इतनी तेज़ी से बिकती हैं कि इनकी तुलना किसी मशहूर गायक के कॉन्सर्ट से की जा सकती है. भारतीय परंपरा और कनाडाई संस्कृति का यह संगम नवरात्रि को यहां खास बना देता है. 

यह भी पढ़ें: यहां पति-पत्नी का साथ जाना मना है.. नवरात्रि में करें इन 5 रहस्यमय मंदिरों के दर्शन

4. यूनाइटेड किंगडम 

ब्रिटेन भी नवरात्रि के रंग में पूरी तरह डूबा हुआ दिखता है. इस दौरान लीसेस्टर, वेम्बली और बर्मिंघम में रहने वाले भारतीय प्रवासी भव्य नवरात्रि कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं. इतना ही नहीं लीसेस्टर की नवरात्रि तो इतनी मशहूर है कि इसे यूरोप की सबसे बड़ी नवरात्रि कहा जाता है. यहां देर रात तक गरबा और डांडिया मैराथन चलते हैं, जहां पारंपरिक परिधानों में सजे लोग अपनी संस्कृति का जश्न मनाते हैं.

5. संयुक्त राज्य अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिका में नवरात्रि का जश्न किसी बड़े त्योहार से कम नहीं है. न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, शिकागो और ह्यूस्टन जैसे शहरों में गरबा और डांडिया नाइट्स का आयोजन किया जाता है. यहां भारतीय प्रवासियों द्वारा बड़े-बड़े कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं. मज़ेदार बात यह है कि खाने-पीने में आपको गुजराती फाफड़ा-जलेबी के साथ-साथ अमेरिकी नाचोस का स्वाद भी एक ही जगह मिल जाता है.

6. ऑस्ट्रेलिया 

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन में नवरात्रि का जादू साफ दिखता है. यहां भारतीय प्रवासियों के साथ-साथ स्थानीय लोग भी गरबा की छड़ियां घुमाने के लिए उत्सुक रहते हैं. इस दौरान शरद के मौसम में जब ढोल की थाप गूंजती है, तो ऑस्ट्रेलिया का रंग भी पूरी तरह भारतीय हो जाता है.

---- समाप्त ----
