scorecardresearch
 

Feedback

भारत ही नहीं मॉरीशस से ऑस्ट्रेलिया तक... इन देशों में भी होता है रावण दहन

दशहरा या विजयादशमी, जो इस साल 2 अक्टूबर को है, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों में भी मनाया जाता है. यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. इसे अलग-अलग देशों में अलग नामों और तरीकों से मनाया जाता है.

Advertisement
X
बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व (Photo: ANI)
बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व (Photo: ANI)

Dussehra 2025: दशहरा यानी विजयादशमी को हम भारत में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में जानते हैं. रावण दहन, रामलीला और मेले इसका अहम हिस्सा होते हैं. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह त्योहार सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है. नेपाल से लेकर मॉरीशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी दशहरे की झलक मिलती है. यहां भी रामायण की कहानियां मंचित होती हैं और रावण दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं.

इस बार दशहरा 2 अक्टूबर को पड़ रहा है. अगर आप त्योहारों के साथ नई जगहों की खोज करना पसंद करते हैं, तो इस मौके पर उन देशों की यात्रा आपके लिए यादगार एक्सपीरियंस साबित हो सकती है, जहां दशहरे का जश्न आज भी बड़े उत्साह से मनाया जाता है. भारतीय संस्कृति की झलक से सजे ये उत्सव न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से खास हैं, बल्कि सांस्कृतिक और पर्यटन के लिहाज़ से भी बेहद आकर्षक हैं.

1. श्रीलंका
रावण की धरती, श्रीलंका, रामायण की घटनाओं का केंद्र रही है. यहां दशहरा को विशेष रूप से याद किया जाता है. हालांकि यहां रावण को एक राजा के रूप में देखा जाता है, फिर भी कई जगहों पर रामलीला का मंचन होता है. यह दर्शाता है कि रामायण की कथा यहां की संस्कृति में कितनी गहराई तक समाई हुई है.

सम्बंधित ख़बरें

मैसूर का शाही दशहरा, दिल्ली की दिवाली... इन शहरों में त्योहारों का असली रंग देखें 
पितृपक्ष में हरिद्वार के इन 4 पवित्र स्थानों पर पिंडदान कर पाएं पितृदोष से मुक्ति 
trump expresses closeness india and pm modi
'मैं भारत और पीएम मोदी के बहुत करीब...', रूस से तेल खरीद पर आलोचना के बाद बदले ट्रंप के सुर 
Donald Trump
US Tariff पर बनने वाली है बात?  
अब दुनिया देखेगी भारत की प्राकृतिक सुंदरता! यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुए ये 7 नए पर्यटन स्थल 
Advertisement

यह भी पढ़ें: बर्फीले पहाड़ों के बीच दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन, "बर्फीले पहाड़ों के बीच दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन, यहां ट्रेन से उतरना मना है

2. मॉरीशस

मॉरीशस में भारतीय मूल के लोगों की बड़ी आबादी है, जिन्होंने अपनी संस्कृति को जीवित रखा है. यहां दशहरा एक बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है. इतना ही नहीं रामलीला का आयोजन होता है और रावण के पुतले जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है. यह भारतीय संस्कृति की झलक दिखाता है जो मॉरीशस में भी उतनी ही जीवंत है.

3. इंडोनेशिया

इंडोनेशिया एक मुस्लिम-बहुल देश होने के बावजूद, यहां रामायण और महाभारत का गहरा प्रभाव है. यहां की प्राचीन संस्कृति में रामायण की कहानियों का विशेष स्थान है. यही वजह है कि दशहरे के दिन यहां रामायण के दृश्य प्रस्तुत किए जाते हैं और रावण-वध का मंचन किया जाता है, जो यह संदेश देता है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर भारी पड़ती है. यहां भी रावण के पुतलों का दहन किया जाता है.

यह भी पढ़ें: परिवार या दोस्त किसके साथ घूमने का प्लान बनाते हैं जेन Z?

4. नेपाल
नेपाल में दशहरा को ‘दशईं ’ कहा जाता है, और इसे वहां का सबसे बड़ा और प्रमुख त्योहार माना जाता है. इसकी खासियत यह है कि यह पूरे 15 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें देवी दुर्गा की आराधना और विशेष पूजन होता है. यह केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि परिवारों के मिलन का भी अवसर है. लोग एक-दूसरे से मिलते हैं, उपहार और आशीर्वाद बांटते हैं. इस दौरान पूरे देश में छुट्टियों का माहौल रहता है और शहरों से लेकर गांवों तक भव्य मेले और रौनक भरे आयोजन दिखाई देते हैं.

Advertisement

5. ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया जैसे दूर देश में भी दशहरा और दुर्गा पूजा पूरे उत्साह के साथ मनाई जाती है. यहां के हिंदू समुदाय के लोग रात्रिकालीन प्रार्थनाओं और रामलीला के आयोजन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं. इतना ही नहीं विशेष पूजा के लिए पुजारी को घरों में आमंत्रित किया जाता है, जो दिखाता है कि भारतीय परंपराएं विदेशों में भी पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जाती हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement