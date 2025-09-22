scorecardresearch
 

यहां पति-पत्नी का साथ जाना मना है.. नवरात्रि में करें इन 5 रहस्यमय मंदिरों के दर्शन

नवरात्रि के पावन अवसर पर अगर आप देवी मंदिरों के दर्शन का प्लान बना रहे हैं, तो भारत के कुछ ऐसे रहस्यमय मंदिरों के बारे में जानना आपके लिए यादगार हो सकता है, जिनके नियम और परंपराएं हैरान कर देने वाली हैं.

प्रयागराज का अलोपी मंदिर (Photo: Ai generated)
Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आज, से हो गई है. इस दौरान देश भर में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है. अगर आप इस नवरात्र में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं और देवी मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं, क्यों न कुछ खास और रहस्यमय मंदिरों का रुख करें? दरअल भारत में ऐसे कई मंदिर हैं, जहां की मान्यताएं और नियम आपको हैरान कर देंगे.

इन मंदिरों से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको चौंका सकती हैं, जैसे किसी मंदिर में पति-पत्नी का एक साथ जाना मना है, तो कोई मंदिर अपने शापित होने के कारण सूर्यास्त के बाद सुनसान हो जाता है. इन अनोखे और चमत्कारी मंदिरों में दर्शन के लिए जाने से पहले आपको इन खास बातों को जरूर जान लेना चाहिए ताकि आपकी यात्रा यादगार और सुखद रहे.

1. देवी चामुंडा माता मंदिर, मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश के देवास में स्थित देवी चामुंडा का यह मंदिर काफी रहस्यमय है. लोग इस मंदिर सूर्यास्त के बाद जाने से डरते हैं. ऐसी भी कई कहानियां है कि यह मंदिर शापित है और रात में यहां अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं. वहां के स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर से कभी शेरों के दहाड़ने तो कभी घंटों के बजने की डरावनी आवाजें आती हैं. लोगों का दावा है कि गलत इरादे से आने वाले लोगों के साथ यहां हमेशा बुरा होता है. ये मंदिरसिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक रहस्यमय और ऐतिहासिक धरोहर है, जहां आस्था और लोक कथाओं का संगम देखने को मिलता है.

Chamunda Mata Temple Dewas
देवास का देवी चामुंडा माता मंदिर (Photo: Ai generated)

2. श्राई कोटि मंदिर, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित श्राई कोटि मंदिर अपने अनोखे नियम के लिए जाना जाता है, जहां पति-पत्नी एक साथ दर्शन या पूजा नहीं कर सकते. इस नियम के पीछे एक पौराणिक कथा है. कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों, गणेश और कार्तिकेय, को ब्रह्मांड का चक्कर लगाने को कहा. जब कार्तिकेय पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस लौटे, तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह हो चुका है. इससे वे बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लिया. अपने पुत्र की नाराज़गी देखकर माता पार्वती ने कहा कि जो भी पति-पत्नी इस मंदिर में एक साथ पूजा या दर्शन करेंगे, उनका अलगाव हो जाएगा. इसी कारण, आज भी यहां दंपत्ति अलग-अलग समय पर देवी के दर्शन करते हैं.

3. नैना देवी मंदिर, उत्तराखंड

उत्तराखंड के नैनीताल में नैनी झील के किनारे स्थित नैना देवी मंदिर भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक है. यह मंदिर देवी सती की आंखों के लिए समर्पित है. मान्यता है कि यह मंदिर उसी जगह पर बना है, जहां देवी सती की आंखें पृथ्वी पर गिरी थीं. यह मंदिर अपनी धार्मिक महत्ता के साथ-साथ अपनी खूबसूरत लोकेशन के लिए भी जाना जाता है.

4. अलोपी मंदिर, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश प्रयागराज में स्थित अलोपी मंदिर एक ऐसा अनोखा शक्तिपीठ है, जहां देवी की न तो कोई मूर्ति है और न ही उनके किसी अंग का निशान. इस मंदिर में मां के प्रतीक के रूप में एक पालने की पूजा की जाती है. इस मंदिर की यह अनोखी परंपरा इसे देश-दुनिया में खास बनाती है. नवरात्रि के दौरान यहां भक्तों का तांता लगा रहता है और मान्यता है कि इस पालने के दर्शन या स्पर्श से भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है.

5. बागोरिया दुर्गा माता मंदिर, राजस्थान

राजस्थान के जोधपुर में स्थित बागोरिया दुर्गा माता मंदिर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच आपसी सौहार्द और विश्वास की एक अनोखी मिसाल है. इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां के पुजारी मुस्लिम समुदाय से आते हैं और उनका परिवार पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा करता आ रहा है.

यहां आने वाले भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में पूजा करने से उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं. मंदिर की परंपरा के अनुसार, पुजारी बनने वाला मुस्लिम परिवार का सदस्य कुछ सख्त नियमों का पालन करता है. वह नमाज नहीं पढ़ता, बल्कि हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार पूजा-पाठ और उपवास करता है. यह मंदिर दिखाता है कि कैसे धर्म से ऊपर उठकर लोग आस्था और विश्वास के साथ एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं.

