67 टाइप करते ही हिलने लगेगी मोबाइल और लैपटॉप स्क्रीन, Google का मजाक या टेक्निकल खामी?

स्मार्टफोन, कंप्यूटर या पीसी के ब्राउजर में अगर 67 डिजिट को टाइप करेंगे और जैसे ही एंटर करेंगे तो स्क्रीन अचानक से हिलने लगेगी. पहली नजर में यह आपको हैरान कर सकता है और सोच में डाल सकता कि आपके डिवाइस के साथ क्या हो रहा है.

स्क्रीन हिलना, असल में Google का प्रेंक है. यह वायरल गूगल ईस्टर ऐग है. दरअसल, गूगल लगातार अपने सर्च इंन के अंदर कुछ वायरल ट्रेंड को एनिमेशन के जरिए शामिल करता है. इन न्यू एनिमेशन प्रोसेस को ही गूगल का ईस्टर एग कहा जाता है.

वायरल इंटरनेट मीम पर बेस्ड

गूगल का यह एनिमेशन एक वायरल इंटरनेट मीम पर बेस्ड है. यह मीम टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर वायरल भी हुआ था. इस मीम में हाथों का एक खास तरह का इशारा शामिल किया है.

Google ने तैयार किया खास प्रोग्राम

Google ने इसके बाद इस स्टाइल पर एक प्रोग्राम तैयार किया और उसे अपने सर्च इंजन में एम्बेड किया. इसके बाद जब भी कोई यूजर्स क्रोम सर्च इंजन में 67, 6 7, या 6-7 सर्च करता है तो वेबपेज एक खास स्टाइल में हिलने लगता है.

सभी लेटेस्ट डिवाइस में दिखेगा ये एनिमेशन

स्क्रीन शेक वाला यह एनिमेशन लगभग सभी तरह के लेटेस्ट डिवाइस को सपोर्ट करता है. इसमें Chrome और Safari और मोबाइल/डेस्कटॉप दोनों डिवाइस पर काम करता है. इस लिस्ट में iPhone का नाम भी शामिल है.

और भी शब्द हैं शामिल

गूगल ने इसके अलावा भी कई ईस्टर एग ट्रेंड को अपने ब्राउजर में शामिल किया हुआ है, जिनके लिए सर्च ब्राउजर में अलग-अलग शब्दों को टाइप करना होता है.

ट्राई करें ये शब्द

गूगल के सर्च ब्राउजर में अगर आप 67 के अलावा Do A Barrel Roll या Askew को टाइप करके देख सकते हैं. दोनों में अलग-अलग एनिमेशन देखने को मिलती हैं. हालांकि यह कोई टेक्निकल या हार्डवेयर संबंधित प्रॉब्लम नहीं है.

