Zomato के CEO क्यों लगाते हैं आंख के पास ये खास डिवाइस? जानकर चौंक जाएंगे आप

Zomato के CEO दीपिंदर गोयल अक्सर चर्चा में रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक पॉडक्साट किया है, जिसमें उन्होंने आंखों के पास एक सिल्वर कलर का खास गैजेट चिपकाया है, जो एक चिप के साइज का है. इस गैजेट को Temple नाम दिया है, जिसके फीचर्स आपको हैरान कर सकते हैं.

दरअसल, दीपिंदर गोयल का हाल ही में राज शमानी के साथ एक पॉडकास्ट आया है. इस पॉडकास्ट के दौरान का गोयल ने आंख के पास एक टेम्पल डिवाइस लगाया है. यह छोटू सा डिवाइस बड़े ही काम का है.

Temple के बारे में बताया जा चुका है

दीपिंदर गोयल करीब तीन सप्ताह पहले Temple डिवाइस के बारे में बता चुके हैं. गोयल ने टेम्पल को एक एक्सपेरिमेंट्ल डिवाइस बताया था और अब दोबारा वह व्हाइट कलर के टेम्पल डिवाइस के साथ स्पॉट हुए हैं.

Temple डिवाइस क्या काम करता है

गोयल ने गैजेट को लेकर पहले ही बता चुके हैं कि यह दिमाग में होने वाले फ्लो को सटीक और रियल-टाइम जानकारी देता है. इसे उन्होंने अपनी Gravity Ageing Hypothesis से जुड़ी एक रिसर्च के दौरान डेवलप किया है.

जल्द लॉन्च होगा Temple

गोयल इसको लेकर पहले ही एक पोस्ट शेयर कर चुके हैं, जिसमें बताया है कि कमिंग सून. इसका मतलब है कि यह जल्द ही दस्तक देगा. हालांकि किसी लॉन्चिंग टाइम लाइन का जिक्र नहीं किया गया है.

गोयल ने टेम्पल के इंस्टाग्राम पेज को टैग किया था, जिसपर अभी सिर्फ एक ही पोस्ट है. टेम्पल को पोर्टल भी है, जिसपर भी कमिंग सून लिखा है. आने वाले दिनों में इस डिवाइस की और भी डिटेल्स का खुलासा होगा.

Zomato क्या है?

Zomato एक फूल डिलिवरी प्लेटफॉर्म है, जहां रेस्टोरेंट के साथ पार्टनरशिप करती है. इसके बाद Zomato का यूज करके फूड ऑर्डर करते हैं. इसके बाद डिलिवरी पार्टनर वह फूड रेस्टोरेंट से सीधे घर पर डिलिवर करते हैं.

