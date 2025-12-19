स्मार्टफोन मार्केट में होगी Dreame की एंट्री, 108MP कैमरे वाला फोन कर सकती है लॉन्च

स्मार्टफोन मार्केट में जल्द ही एक नए ब्रांड की एंट्री हो सकती है. हम बात कर रहे हैं Dreame Technologies की, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में एक पॉपुलर नाम है. ब्रांड रोबोट वैक्यूम क्लीनर, ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स और कई दूसरे प्रीमियम डिवाइसेस बनाता है. Dreame सिर्फ चीनी मार्केट में नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी अपना स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है.

कंपनी स्मार्ट होम अप्लायंस मार्केट में पॉपुलर है और प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाती है. कंपनी के ज्यादातर प्रोडक्ट्स Dyson के प्राइस सेगमेंट में आते हैं. Dreame अपना पहला स्मार्टफोन कब लॉन्च करेगा ये साफ नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी कुछ लीक्स सामने आई हैं.

क्या होंगे स्पेसिफिकेशन्स?

ब्रांड का पहला फोन E1 नाम से आ सकता है. इस फोन ने यूरोपियन यूनियन एनर्जी लेबल सर्टिफिकेशन को क्लीयर कर लिया है. W5110 मॉडल नंबर के साथ Dreame फोन ने सर्टिफिकेशन हासिल किया है. ये फोन 6.67-inch के AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है. स्क्रीन रिफ्रेश रेट की जानकारी नहीं है.

अब सीढ़िया भी चढ़ सकेगा Robot Vacuum, IFA 25 में Dreame ने किया अनवील

लीक्स की मानें, तो Dreame E1 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. फोन का प्राइमरी कैमरा 108MP का होगा, जो 2MP के डेप्थ सेंसर और 2MP के मैक्रो कैमरा के साथ आएगा. वहीं फ्रंट में कंपनी 50MP का सेल्फी कैमरा दे सकती है. फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर बायोमैट्रिक्स ऑथेंटिकेशन के लिए मिलेगा.

कब लॉन्च होगा फोन?

स्मार्टफोन 5000mAh की बैटरी के साथ आएगा, जो 33W की चार्जिंग सपोर्ट करेगा. सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की मानें, तो फोन IP64 रेटेड होगा. डेटाबेस में बताया गया है कि बैटरी को यूजर्स रिप्लेस कर सकेंगे. हालांकि, डिजाइन मैन्युअल में इसे रिमूव ना करने की सलाह दी गई है.

Dreame L10s Pro Ultra Review: घर की सफाई और ऑटो क्लीनिंग फीचर, मगर इतनी है कीमत

फोन में 5G सपोर्ट, NFC और 3.5mm ऑडियो जैक जैसे फीचर्स मिलेंगे. लिस्टिंग में रैम, प्रोसेसर और स्टोरेज की कोई जानकारी नहीं दी गई है. ड्रीमी ने फोन की कीमत और लॉन्च डेट को लेकर जानकारी नहीं दी है. फीचर्स के आधार पर ये हैंडसेट एक मिड सेगमेंट का डिवाइस लग रहा है. भारत में Dreame मौजूद है, लेकिन स्मार्टफोन लॉन्च करेगी या नहीं इसकी कोई जानकारी नहीं है.

