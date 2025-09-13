scorecardresearch
 

Feedback

भारत में कभी सबसे ज्यादा फोन बेचने वाली Xiaomi को क्या हुआ? क्यों धीमी पड़ गई रफ्तार

Xiaomi का भारतीय बाजार में एक वक्त पर राज हुआ करता था. कंपनी कई तिमाही तक मार्केट में टॉप लीडर बनी रही, लेकिन अब ब्रांड की स्थिति बदल चुकी है. मौजूदा वक्त में स्मार्टफोन ब्रांड को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. शाओमी ग्लोबल में कभी भारत के आने वाले रेवेन्यू की हिस्सेदारी 45 फीसदी तक हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है.

Advertisement
X
Xiaomi 15 Ultra में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. (Photo: Xiaomi)
Xiaomi 15 Ultra में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. (Photo: Xiaomi)

भारतीय स्मार्टफोन बाजार में कभी राज करने वाला Xiaomi इन दिनों मुसीबतों से घिरा हुआ है. शाओमी की चमक भारत में तेजी से घट रही है. कंपनी इस वक्त गिरते हुए शिपमेंट, फ्रीज हुए फंड और रेगुलेटरी के बढ़ते दबावों से जूझ रही है. इन सभी की वजह से कंपनी की भारतीय बाजार में पकड़ कमजोर हो रही है. 

कभी इस चीनी कंपनी के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा मार्केट हुआ करता था. लेकिन पिछले कुछ सालों में कंपनी की स्थिति भारतीय बाजार में खराब होती जा रही है. IDC की रिपोर्ट के मुताबिक, शाओमी का शिपमेंट भारत में पिछले साल के मुकाबले इस साल दूसरी तिमाही में 23.5% गिरा है. 

टॉप-5 से बाहर हुआ ब्रांड

इसकी वजह से कंपनी टॉप 5 ब्रांड्स की लिस्ट से बाहर हो गई है. Vivo और Oppo जैसे ब्रांड्स को इसका खासा फायदा मिलता दिख रहा है. खासकर मिड से प्रीमियम रेंज मार्केट में शाओमी की सेल कम हुई है. कंपनी की समस्या सिर्फ खराब सेल नहीं है, बल्कि कई दूसरी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है. 

सम्बंधित ख़बरें

HTC Vive Eagle AI
खतरे में है फोन्स का फ्यूचर? अब इस कंपनी ने लॉन्च किए स्मार्ट ग्लासेस 
प्रतीकात्मक तस्वीर
भारतीय स्मार्टफोन के बाजार में गिरावट, Vivo ने मारी बाजी, Xiaomi इस पॉजिशन पर पहुंचा 
Xiaomi (Photo- Unsplash)
कभी भारतीय बाजार में थी Xiaomi की बादशाहत, अब टूट रही है सेल  
Xiaomi AI Glasses चीन में लॉन्च हुए हैं.
Xiaomi ने लॉन्च किया 'स्मार्ट चश्मा', Meta AI Glasses को देगा टक्कर  
Redmi Note 15 Pro
Redmi Note 15 Pro सीरीज लॉन्च, मिलती है 7000mAh की बैटरी 

यह भी पढ़ें: कभी भारतीय बाजार में थी Xiaomi की बादशाहत, अब टूट रही है सेल

Advertisement

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ED और दूसरी एजेंसियों की जांच की वजह से कंपनी का 4700 करोड़ रुपये का फंड फंसा हुआ है. इसकी वजह से इन्वेस्टर की नजर में कंपनी की तस्वीर हाई-रिस्क वाली बन गई है. साल 2022 के बाद से कंपनी से कई प्रमुख लोग अलग हो चुके हैं. ब्रांड ने अपनी मार्केटिंग के खर्च में भी कटौती की है. 

कभी 45 फीसदी था शेयर 

साल 2018 में Xiaomi के ग्लोबल रेवेन्यू का 45 फीसदी हिस्सा भारत से आता था. आज के वक्त में ये आंकड़ा सिंगल डिजिट में पहुंच गया है. कंपनी ने भारत पर फोकस प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना भी कम कर दिया है. जहां दूसरे ब्रांड्स नए-नए मॉडल्स लॉन्च कर रहे हैं, Xiaomi कुछ ही फोन्स को लॉन्च कर रहा है.

यह भी पढ़ें: Xiaomi का Redmi Note 14 SE 5G भारत में लॉन्च, इसमें है कई दमदार फीचर्स, बस इतनी है कीमत

कंपनी को अपनी स्थिति सुधारने के लिए जल्द ही कोई नया कदम उठाना होगा. हालांकि, कंपनी भारतीय बाजार में बने रहने के लिए अलग-अलग कदम उठा रही है. खासकर वियरेबल मार्केट में कंपनी के प्रोडक्ट काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं कंपनी स्मार्टफोन, वियरेलब, हियरेबल और टीवी मार्केट में भी उपलब्ध है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Advertisement