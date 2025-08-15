क्या खतरे में है स्मार्टफोन्स का फ्यूचर? Meta, Xiaomi के बाद अब इस कंपनी ने लॉन्च किए स्मार्ट ग्लासेस

HTC ने अपने AI स्मार्ट ग्लासेस HTC Vive Eagle को लॉन्च कर दिया है. इस डिवाइस की लॉन्चिंग के साथ ही HTC ने डिस्प्ले-लेस स्मार्ट ग्लासेस की कैटेगरी में एंट्री कर ली है. इस डिवाइस में आपको इन-बिल्ड AI असिस्टेंट मिलेगा, जो Google Gemini या OpenAI के ChatGPT सपोर्टेड होगा.

ChatGPT वाला वेरिएंट फिलहाल बीटा वेरिएंट में उपलब्ध है. HTC एक वक्त पर अपने बेहतरीन स्मार्टफोन्स के लिए पॉपुलर थी. कंपनी यूनिक डिजाइन और पावरफुल स्पेक्स वाले फोन्स बनाया करती थी, लेकिन चीनी ब्रांड्स से मिलने वाले कंपटीशन की वजह से कंपनी रेस से बाहर हो गई.

अब कंपनी ने एक ऐसी कैटेगरी में एंट्री की है, जिसमें कम प्लेयर्स फिलहाल मौजूद हैं. वहीं स्मार्ट ग्लास में लोगों को वो उम्मीद दिख रही है, जो भविष्य में स्मार्टफोन की जगह ले सकती है. यानी संभव है कि फ्यूचर में आपको कॉलिंग और दूसरे फीचर्स के लिए फोन की जरूरत ही ना हो, सब कुछ आपको स्मार्ट ग्लासेस में ही मिल जाए.

कितनी है HTC Vive Eagle की कीमत?

ब्रांड ने अपने पहले स्मार्ट ग्लासेस को लॉन्च कर दिया है. इसका सीधा मुकाबला Meta RayBan AI Glasses से होगा. हालांकि, जल्द ही सैमसंग और दूसरे ब्रांड्स भी इस सेगमेंट में एंट्री कर सकते हैं. Xiaomi चीनी मार्केट में अपने स्मार्ट ग्लासेस को लॉन्च कर चुका है. HTC Vive Eagle की बात करें, तो कंपनी ने इसे 15,600 न्यू ताइवास डॉलर (लगभग 45,500 रुपये) में लॉन्च किया है.

फिलहाल ये डिवाइस सिर्फ ताइवान में उपलब्ध होगा. ब्रांड ने इस AI स्मार्ट ग्लास को चार कलर ऑप्शन- बेरी, ब्लैक, कॉफी और ग्रे में लॉन्च किया है. संभव है कि ब्रांड फ्यूचर में इस डिवाइस को दूसरे मार्केट में भी इंट्रोड्यूस करेगा.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

HTC Vive Eagle AI स्मार्ट ग्लासेस का वजन 48.8 ग्राम है, जो लेंस के साथ है. वहीं बिना लेंस वाले वेरिएंट का वजन 42.8 ग्राम है. ये डिवाइस Snapdragon AR1 Gen 1 प्रोसेसर पर काम करता है. इसमें 4GB RAM और 32GB स्टोरेज दिया गया है. इसमें 12MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, जो फोटोज क्लिक करने के साथ ही वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है.

ऑडियो सेटअप की बात करें, तो HTC Vive Eagle में बीमफॉर्मिंग माइक्रोफोन डिजाइन दिया गया है, जिसमें एक सिंगल डायरेशन वाला माइक्रोफोन है, जबकि तीन माइक्रोफोन ऐसे हैं, जो सभी दिशा में काम करते हैं. इसमें 2 ओपन-ईयर स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं.

स्मार्ट ग्लासेस में एक LED लाइट दी गई है, जो फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग पर जलता है. इसमें 235mAh की बैटरी दी गई है, जो 36 घंटे तक की बैटरी लाइफ ऑफर करता है. चार्जिंग के लिए इसमें मैग्नेटिक केबल दी गई है. डिवाइस एंड्रॉयड और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करता है.

