Xiaomi Redmi Note 15 Pro सीरीज लॉन्च, 50MP कैमरा के साथ मिलती है 7000mAh की बैटरी

Xiaomi की Redmi Note 15 Pro सीरीज लॉन्च हो गई है. कंपनी ने इस सीरीज में दो स्मार्टफोन- Note 15 Pro और Note 15 Pro+ को लॉन्च किया है. दोनों ही हैंडसेट शानदार कैमरा और दमदार बैटरी के साथ आते हैं. इनमें 7000mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग, रिवर्स चार्जिंग और पावरफुल प्रोसेसर मिलता है. आइए जानते हैं इनकी डिटेल्स.

Redmi Note 15 Pro और Redmi Note 15 Pro+ लॉन्च. (Photo: Redmi)
Xiaomi ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने Redmi Note 15 Pro+ और Redmi Note 15 Pro को चीन में पेश किया है, जो दमदार फीचर्स के साथ आते हैं. नए लाइनअप में आपको 7000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, जो 90W की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है.

इसमें आपको रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है. Note 15 Pro+ क्वालकॉम के लेटेस्ट प्रोसेसर Snapdragon 7s Gen 4 पर काम करता है. वहीं Note 15 Pro वर्जन में MediaTek Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर मिलता है. दोनों ही फोन्स IP68 रेटिंग के साथ आते हैं. 

कितनी है कीमत? 

Redmi Note 15 Pro+ को कंपनी ने 1899 युआन (लगभग 23 हजार रुपये) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. ये कीमत फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की है. वहीं फोन का 12GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट 2099 युआन (लगभग 25 हजार रुपये) और 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट 2299 युआन (लगभग 28 हजार रुपये) में आता है. 

यह भी पढ़ें: Redmi 15 5G भारत में लॉन्च, 7000mAh की बैटरी और 50MP कैमरा, इतने रुपये है कीमत

Note 15 Pro की बात करें, तो इसकी कीमत 1399 युआन (लगभग 17 हजार रुपये) से शुरू होती है. इस फोन को चार कलर ऑप्शन और तीन कॉन्फिग्रेशन में खरीद सकते हैं. भारत में इन फोन्स की लॉन्च डेट के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है. 

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Redmi Note 15 Pro+ में Hyper OS 2 मिलता है, जो Android 15 पर बेस्ड है. इसमें 6.83-inch का कर्व्ड डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए Xiaomi Dragon Crystal Glass मिलता है. 

यह भी पढ़ें: Redmi A4 5G का आया नया वेरिएंट, सिर्फ 9,999 रुपये में मिलेगा 6GB RAM मॉडल

हैंडसेट Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर के साथ आता है. इसमें 50MP का मेन लेंस, 50MP का टेलीफोटो लेंस और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 32MP का सेल्फी कैमरा दिया है. स्मार्टफोन 7000mAh की बैटरी और 90W की चार्जिंग के साथ आता है. 

वहीं Note 15 Pro में MediaTek Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर, 50MP + 8MP का डुअल रियर कैमरा और 20MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. ये फोन भी 7000mAh की बैटरी के साथ आता है. हालांकि, इसमें 45W की चार्जिंग मिलती है.

