इंतजार खत्म! WhatsApp यूजर्स के लिए आ रहा है ये नया फीचर, सभी को होगा फायदा

WhatsApp Web पर लंबे समय से ग्रुप वीडियो और ऑडियो कॉल की मांग की जा रही है. Meta ने अब इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है. WABetainfo ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि WhatsApp Web में ग्रुप वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल्स की सर्विस जल्द ही शुरू होगी. अभी यह सर्विस WhatsApp विंडो ऐप के जरिए मिलती है. आइये इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

whatsapp Web के लिए आ रहा है ग्रुप चैट में वीडियो और ऑडियो कॉल फीचर. (Photo: Getty Image)
WhatsApp पर एक नया फीचर आ रहा है, जिसके बाद WhatsApp वेब वर्जन पर वॉयस और वीडियो कॉल की सुविधा मिलेगी. अभी तक ग्रुप वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल के लिए स्मार्टफोन या WhatsApp Windows App का यूज करना पड़ता है. अब अगर आप किसी दूसरे का लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में WhatsApp Web के जरिए भी वीडियो या वॉयस ग्रुप कॉल पर कनेक्ट हो सकेंगे. ये जानकारी WAbetainfo ने शेयर की है.

WhatsApp के अपकमिंग फीचर और अपडेट को ट्रैक करने वाली वेबसाइट WAbetainfo ने बताया है कि WhatsApp वेब वर्जन पर ग्रुप में Voice और Video कॉल्स का सपोर्ट मिलेगा. अभी यह फीचर डेवलपमेंट स्टेज में है. इसको अभी बीटा वर्जन के लिए भी जारी नहीं किया गया है. रिपोर्ट में अपकमिंग फीचर को दिखाने के लिए एक स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किया गया है. 

WhatsApp Web में कॉलिंग आइकन मौजूद 

मौजूदा समय में WhatsApp Web के ग्रुप चैट में ऊपर की तरफ वीडियो कॉल्स का आइकन मिलता है. जैसे ही वीडियो कॉल्स के आइकन पर क्लिक करेंगे तो वहां लिखा नजर आएगा कि Windows App के साथ ग्रुप कॉल्स करें. आने वाले दिनों में बिना Windows App के बिना भी ग्रुप वीडियो और ऑडियो ग्रुप चैट कॉल्स की जा सकेगी. 

WAbetainfo ने किय पोस्ट 

WhatsApp Web में शुरुआत में मिलेंगी सीमाएं 

WhatsApp Web से की जाने वाली वीडियो और ऑडियो ग्रुप चैट कॉल्स की शुरुआत में कुछ सीमाएं होंगी. हालांकि WhatsApp ने अभी तक ऑफिशियली लिमिटेशन के बारे में नहीं बताया है. आने वाले दिनों में पता चलेगा कि  WhatsApp Web के ग्रुप वीडियो और ऑडियो कॉल के दौरान स्टैंडर्ड वीडियो का सपोर्ट मिलेगा या HD वीडियो का सपोर्ट मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: बदल जाएगा WhatsApp चलाने का तरीका, अब आ रहे हैं ये 5 नए फीचर्स

कवर फोटो पर न्यू प्राइवेसी फीचर्स 

Wabetainfo ने इससे पहले बताया था कि बीटा वर्जन में कवर फोटो के साथ न्यू प्रोइवेसी कंट्रोल्स दिए गए हैं. ये कंट्रोल्स iOS यूजर्स के लिए जारी किए हैं. इसकी मदद से यूजर्स खुद तय कर सकेंगे कि कौन कवर फोटो देख सकेंगे. 

---- समाप्त ----
