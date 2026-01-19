इंतजार खत्म! WhatsApp यूजर्स के लिए आ रहा है ये नया फीचर, सभी को होगा फायदा

WhatsApp पर एक नया फीचर आ रहा है, जिसके बाद WhatsApp वेब वर्जन पर वॉयस और वीडियो कॉल की सुविधा मिलेगी. अभी तक ग्रुप वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल के लिए स्मार्टफोन या WhatsApp Windows App का यूज करना पड़ता है. अब अगर आप किसी दूसरे का लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में WhatsApp Web के जरिए भी वीडियो या वॉयस ग्रुप कॉल पर कनेक्ट हो सकेंगे. ये जानकारी WAbetainfo ने शेयर की है.

WhatsApp के अपकमिंग फीचर और अपडेट को ट्रैक करने वाली वेबसाइट WAbetainfo ने बताया है कि WhatsApp वेब वर्जन पर ग्रुप में Voice और Video कॉल्स का सपोर्ट मिलेगा. अभी यह फीचर डेवलपमेंट स्टेज में है. इसको अभी बीटा वर्जन के लिए भी जारी नहीं किया गया है. रिपोर्ट में अपकमिंग फीचर को दिखाने के लिए एक स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किया गया है.

WhatsApp Web में कॉलिंग आइकन मौजूद

मौजूदा समय में WhatsApp Web के ग्रुप चैट में ऊपर की तरफ वीडियो कॉल्स का आइकन मिलता है. जैसे ही वीडियो कॉल्स के आइकन पर क्लिक करेंगे तो वहां लिखा नजर आएगा कि Windows App के साथ ग्रुप कॉल्स करें. आने वाले दिनों में बिना Windows App के बिना भी ग्रुप वीडियो और ऑडियो ग्रुप चैट कॉल्स की जा सकेगी.

WAbetainfo ने किय पोस्ट

WhatsApp is working on voice and video calls for group chats on Web!



WhatsApp is developing group call support for the web client, allowing all users to participate in calls regardless of the device they are using.https://t.co/EdlTwX6Iqy pic.twitter.com/YcivbWwUZ4 — WABetaInfo (@WABetaInfo) January 19, 2026

WhatsApp Web में शुरुआत में मिलेंगी सीमाएं

WhatsApp Web से की जाने वाली वीडियो और ऑडियो ग्रुप चैट कॉल्स की शुरुआत में कुछ सीमाएं होंगी. हालांकि WhatsApp ने अभी तक ऑफिशियली लिमिटेशन के बारे में नहीं बताया है. आने वाले दिनों में पता चलेगा कि WhatsApp Web के ग्रुप वीडियो और ऑडियो कॉल के दौरान स्टैंडर्ड वीडियो का सपोर्ट मिलेगा या HD वीडियो का सपोर्ट मिलेगा.

कवर फोटो पर न्यू प्राइवेसी फीचर्स

Wabetainfo ने इससे पहले बताया था कि बीटा वर्जन में कवर फोटो के साथ न्यू प्रोइवेसी कंट्रोल्स दिए गए हैं. ये कंट्रोल्स iOS यूजर्स के लिए जारी किए हैं. इसकी मदद से यूजर्स खुद तय कर सकेंगे कि कौन कवर फोटो देख सकेंगे.

