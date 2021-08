Tech Wrap: यहां जानें शुक्रवार की 5 बड़ी खबरें, ऐसा रहा टेक जगत का हाल

यहां जानें दिनभर क्या रहा टेक जगत का हाल. हम यहां आपको टेक्नोलॉजी की दुनिया की 5 बड़ी खबरें दे रहे हैं, नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक कर विस्तार से पढ़ सकते हैं हमारी पूरी खबर...

OnePlus 9RT अक्टूबर में हो सकता है लॉन्च, ये हैं संभावित फीचर्स

चीनी स्मार्टफोन मेकर OnePlus ने हाल ही में भारत में OnePlus Nord 2 लॉन्च किया है. इससे पहले OnePlus 9R लॉन्च किया गया था. अब खबर आ रही है कि कंपनी OnePlus 9RT लॉन्च करने की तैयारी में है.

बदले गए ये दो प्रीपेड प्लान, एक में अब 100GB एडिशनल डेटा, दूसरे में 60 दिन की ज्यादा वैलिडिटी

सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने अपने दो एनुअल प्रीपेड प्लान्स में बदलाव किया है. ये बदलाव कंपनी के 1999 रुपये और 2399 रुपये वाले प्लान में किए गए हैं. 2399 रुपये वाले प्लान में अब ग्राहकों को 60 दिन की एडिशनल वैलिडिटी मिलेगी. इसी तरह 1,999 रुपये वाले प्लान में डेटा को लेकर बदलाव देखने को मिलेंगे.

Flipkart सेल: iPhone 12 mini, iPhone 11, iPhone XR पर इतनी छूट

Flipkart पर मोबाइल्स बोनांजा सेल का आयोजन किया गया है. सेल की शुरुआत गुरुवार यानी 19 अगस्त से हुई है और ये सेल 23 अगस्त तक जारी रहेगी. सेल के दौरान प्लेटफॉर्म पर iPhone 12 mini, Poco M3 और Moto G60 जैसे फोन्स पर डील्स और डिस्काउंट दिए जा रहे हैं. साथ ही iPhone 12, Realme C20 और Oppo F19 जैसे फोन्स पर प्रीपेड डिस्काउंट्स भी ऑफर किए जा रहे हैं.

फ्लिपकार्ट पर Micromax In 2B का स्टॉक आया वापस, अब कीमत 8,499 रुपये से शुरू

Micromax In 2B का स्टॉक फ्लिपकार्ट पर वापस आ गया है. इसकी घोषणा कंपनी ने की है. यानी अगर आप इसे खरीदने के लिए इंतजार कर रहे थे तो अब आ इसे ले सकते हैं. साथ ही आपको बता दें कंपनी In 2B की कीमत भी बढ़ा दी है. इसे जुलाई में 7,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था.

WhatsApp पर बिना ऑनलाइन दिखे करना चाहते हैं चैट, ये आसान तरीका आएगा काम

WhatsApp पर आप बिना ऑनलाइन दिखे भी किसी से चैट कर सकते हैं. WhatsApp पर इसके लिए कई तरीके मौजूद है. आप उन तरीकों को अपना कर WhatsApp पर आराम से बिना किसी को ऑनलाइन दिखे चैट कर सकते हैं.