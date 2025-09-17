scorecardresearch
 

10 मिनट में घर पहुंचेंगे स्मार्टफोन, वो भी डिस्काउंट के साथ, शुरू होने वाली है खास सेल

नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अब आपके पास Flipkart-Amazon के अलावा दूसरे ऑप्शन भी हैं. ऐसे ऑप्शन जहां से आप सिर्फ 10 मिनट में आपना ऑर्डर घर मंगवा सकते हैं. हम बात कर रहे हैं क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंस्टामार्ट की. इस प्लेटफॉर्म पर जल्द ही सेल शुरू होने वाली है, जिसमें कई फोन्स पर आकर्षक डील मिलेंगी.

Redmi 14C सेल में 10 हजार से कम के बजट में मिलेगा. (Photo: ITG)
क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म Instamart ने सेल का ऐलान किया है. अब तक लोगों को सिर्फ Flipkart-Amazon जैसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर सेल का इंतजार रहता था, लेकिन अब लोगों को क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी सेल मिलेगी. इन सेल का फायदा उठाकर आप कई स्मार्टफोन्स को सस्ते में खरीद सकते हैं. 

इसका फायदा ये होगा आपको सिर्फ कुछ मिनट्स में ही आकर्षक डील पर स्मार्टफोन मिल जाएंगे. Instamart ने Quick India Movement Sale का ऐलान किया है. ये सेल 19 सितंबर से शुरू हो रही है. 

कब से कब तक चलेगी सेल

सेल से आप ऐपल, रियलमी, शाओमी, वनप्लस, ओपो और नथिंग जैसे ब्रांड्स के फोन्स को सस्ते में खरीद सकते हैं. कंपनी ने कई स्मार्टफोन्स पर मिलने वाली डील्स को रिवील कर दिया है. इंस्टामार्ट पर Quick India Movement Sale 19 सितंबर से शुरू होगी और 28 सितंबर तक चलेगी. 

यह भी पढ़ें: 27 हजार रुपये सस्ता हुआ iPhone 16! Flipkart Sale में खास ऑफर

अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस सेल का फायदा उठा सकते हैं. यहां से आपको कुछ ही मिनट्स में स्मार्टफोन मिल जाएगा. इंस्टामार्ट की ये सेल सिर्फ बजट फोन्स तक सीमित नहीं है. कंपनी ने कई मिड रेंज फोन के ऑफर्स को भी रिवील कर दिया है. 

किन स्मार्टफोन्स पर मिल रहा डिस्काउंट

सेल में Realme 14x 11,999 रुपये में मिलेगा, जिसकी कीमत 16,999 रुपये है. Realme P3x को आप 10,999 रुपये में खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 16,999 रुपये है. Redmi 14C को 8,499 रुपये में खरीद सकते हैं. Poco M7 5G आपको 8,799 रुपये में मिल जाएगा. 

यह भी पढ़ें: Flipkart Sale में बंपर ऑफर, 15 हजार से कम में ये हैं 5 बेस्ट स्मार्टफोन

OnePlus 13R को आप 38,999 रुपये में, OnePlus 13s को 50,999 रुपये में खरीद सकते हैं. सेल में Oppo F31 5G की कीमत 20,699 रुपये, Oppo Reno 14 5G का प्राइस  34,999 रुपये, Poco C71 का दाम 6,299 रुपये और Oppo 13x 5G का दाम 9,999 रुपये है. इन सभी फोन्स को आप क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं. 

हालांकि, इस प्लेटफॉर्म की एक चुनौती ये भी है कि आपको ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इनके मुकाबले ज्यादा विकल्प और बेहतर डील्स मिल जाएंगी. साथ ही इनकी उपलब्धता भी सीमित जगहों पर है. यानी आप टीयर-3 शहर में बैठकर फिलहाल इस प्लेटफॉर्म का फायदा नहीं उठा सकते हैं.

