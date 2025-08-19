Redmi 15 5G भारत में लॉन्च, 7000mAh की बैटरी और 50MP कैमरा, इतने रुपये है कीमत

Redmi 15 5G भारत में लॉन्च हो गया है. ये स्मार्टफोन 7000mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी के साथ आता है, जो 33W की चार्जिंग सपोर्ट करती है. इस फोन का इस्तेमाल करके आप दूसरे डिवाइसेस को भी चार्ज कर सकते हैं. ये स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 प्रोसेसर के साथ आता है.

स्मार्टफोन में 144Hz रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन मिलेगी. डिवाइस डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा, जिसका प्राइमरी लेंस 50MP का होगा. इसमें Android 15 बेस्ड Hyper OS 2 मिलता है. फोन में कई AI फीचर्स भी दिए गए हैं. आइए जानते हैं इस फोन की कीमत और दूसरी खास बातें.

कितनी है कीमत?

Redmi 15 5G को कंपनी ने तीन कॉन्फिग्रेशन में लॉन्च किया है. इसके 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपये है. वहीं 8GB RAM + 128GB स्टोरेज का प्राइस 15,999 रुपये और 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट का दाम 16,999 रुपये है.

इस हैंडसेंट को आप Amazon, mi.com और रिटेल स्टोर्स से खरीद सकते हैं. स्मार्टफोन की सेल 28 अगस्त से शुरू होगी. ब्रांड ने इस हैंडसेट को तीन कलर ऑप्शन- फ्रॉस्टेड वॉइट, मिडनाइट ब्लैक और सैंडी पर्पल में लॉन्च किया है.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Redmi 15 5G में 6.9-inch का Full HD+ डिस्प्ले मिलता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 850 Nits की है. स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 प्रोसेसर के साथ आता है. इसमें 8GB RAM और 256GB तक स्टोरेज का विकल्प मिलता है.

ये फोन Android 15 पर बेस्ड Hyper OS 2.0 पर काम करता है. हैंडसेट को दो प्रमुख OS अपग्रेड और चार साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा. स्मार्टफोन में Google Gemini और सर्किल टू सर्च जैसे AI फीचर्स मिलेंगे. इसमें 50MP के मेन लेंस वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है.

वहीं फ्रंट में कंपनी ने 8MP का सेल्फी कैमरा दिया है. स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 7000mAh की बैटरी दी गई है, जो 33W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. फोन की सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है. स्मार्टफोन IP64 रेटिंग के साथ आता है.

