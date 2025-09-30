Samsung ने किया GST ऑफर का ऐलान, प्रीमियम AC पर मिलेगा 21 हजार का फायदा

Samsung ने नए ऑफर्स का ऐलान किया है, जिसका फायदा उठाकर आप AC पर डिस्काउंट और एक्सटेंडेड वारंटी हासिल कर सकते हैं. कंपनी ने Go Save Today यानी GST कैंपेन का ऐलान किया है. हालांकि, इसका फायदा ब्रांड के प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर मिलेगा. कंपनी ने इस ऑफर का ऐलान ऐसे वक्त पर किया है, जब सरकार ने GST रेट में बदलाव किया है.

जीएसटी दरों में बदलाव के बाद एयर कंडीशनर सस्ते हुए हैं. सरकार ने AC पर GST को 28 परसेंट से घटाकर 18 परसेंट कर दिया है. सैमसंग का कहना है कि उनका ये ऑफर तीन चीजों पर फोकस करता है. पहला जीएसटी दरों में हुई कटौती, दूसरा बढ़ी हुई वारंटी और तीसरा एनर्जी सेविंग पर.

मिल रहा खास ऑफर

इस ऑफर के तहत कंपनी प्रीमियम Bespoke AI एयर कंडीशनर खरीदने पर 5-5-50 ऑफर दे रही है. इसके तहत Bespoke AI एयर कंडीशनर पर 5 महीने की एडिशनल कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलेगी. ये प्रोडक्ट के साथ मिल रही 5 साल की वारंटी के अतिरिक्त होगी. ॉ

इस ऑफर का फायदा तभी मिलेगा, जब आप प्रोडक्ट को 50 दिनों के अंदर यानी 22 सितंबर से 10 नवंबर 2025 के बीच खरीदते हैं. जीएसटी रेट कट के तहत Bespoke AI AC पर 3800 रुपये तक का फायदा मिल रहा है. इसके साथ ही कंपनी 1500 रुपये का फ्री इंस्टॉलेशन और 4000 रुपये का कैशबैक ऑफर कर रही है.

12 हजार रुपये का होगा फायदा

वहीं इन 50 दिनों में Bespoke AI AC खरीदने वालों को 12 हजार रुपये का फायदा वारंटी के रूप में मिलेगा. सभी ऑफर्स को साथ लाने के बाद कंज्यूमर्स 21 हजार रुपये से ज्यादा की बचत कर सकते हैं. इस सीरीज की बात करें, तो Bespoke AI WindFree एयर कंडीशनर को कंफर्ट और एफिशिएंसी दोनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है.

कंपनी का कहना है कि इस मॉडल का इस्तेमाल करके कंज्यूमर्स 30 परसेंट तक एनर्जी AI Energy Mode का इस्तेमाल करके बचा सकते हैं. इसमें WindFree कूलिंग, AI फास्ट और कंफर्म जोन, 5-स्टेप कन्वर्टिबल कूलिंग और क्वाइट ऑपरेशन जैसे मोड्स मिलते हैं. इनकी वजह से ये एयर कंडीशनर मॉर्डन लिविंग रूम्स के लिए बेहतरीन विकल्प बन जाते हैं.

