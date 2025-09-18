क्या चुनाव आयोग या आधार की वेबसाइट्स को हैक किया जा सकता है? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया है. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि कर्नाटक के अलंद में 6018 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है. राहुल गांधी का आरोप है कि इन वोट्स को डिलीट करने के लिए कर्नाटक के बाहर के किसी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया है.

अब सवाल है कि क्या इस तरह से किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाया या जोड़ा जा सकता है. इसके लिए हमें सबसे पहले वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया को समझना होगा. निर्वाचन आयोग आपके लिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके मुहैया करता है.

रजिस्टर करना होगा अपना नंबर

यानी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ या हटवा सकते हैं. सबसे पहले ऑनलाइन प्रक्रिया को समझते हैं. इसके लिए आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ पर जाना होगा.

यहां आपको सबसे पहले अपना नंबर रजिस्टर करना होगा. इसके लिए आपको साइन-अप पर जाना होगा और अपना मोबाइल नंबर और दूसरी डिटेल्स एंटर करके रजिस्टर करना होगा. आपके पास OTP आएगा और आपको उसे वेरिफाई करना होगा. इसके बाद आपको अपना अकाउंट लॉगइन करना होगा.

नाम जुड़वा या हटा कैसे सकते हैं?

अगर आप पहली बार वोट देने वाले हैं, तो आपको न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना होगा. इसके लिए फॉर्म 6 आता है. अगर आपका निर्वाचन क्षेत्र बदल रहा है, तो भी आपको इसकी फॉर्म को भरना होगा और उसे जमा करना होगा.

वहीं अपना नाम हटवाने के लिए आपको फॉर्म 7 भना होगा. ये फॉर्म किसी की मृत्यु के बाद वोटर लिस्ट से उसका नाम हटाने, निवास स्थान में हमेशा के लिए बदलाव या फिर वोटर लिस्ट में डुप्लीकेशन के वक्त इस्तेमाल होता है.

अपने मौजूदा निर्वाचन कार्ड में बदलाव के लिए फॉर्म 8 भरना होता है. इन सभी सर्विसेस को इस्तेमाल करने के लिए आपको फॉर्म भरकर उनके साथ जरूर डॉक्यूमेंट्स जोड़कर उसे सबमिट करना होगा.

ऑफलाइन प्रक्रिया की बात करें, तो आपको इन्हीं फॉर्म्स को निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) या बूथ लेवल ऑफिसर से लेकर भरना होगा. आपको अपने फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़ना होगा और उसे ERO या BLO के पास जमा करना होगा.

क्या हैकिंग संभव है?

आर्य शिल्ड डिजिटल फाउंडेशन के चेयरमैन और फाउंडर, मोहित कुमार ने बताया, 'सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि क्या ऐसी वेबसाइट पर हैकिंग हो सकती है. हां ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. इसकी वजह सामान्य है. जैसे क्राइम हो सकता है, लेकिन उसके रोकने के लिए पुलिस है. उसकी तरह से साइबर अटैक्स को रोकने के लिए तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां हैं.'

'जैसे ही कोई शख्स अनऑथराइज्ड ऐक्सेस पाने की कोशिश करता है, तो उस IP को ब्लॉक किया जा सकता है. आसान भाषा में कहें, तो हैकिंग हो सकती है, लेकिन ये आसान काम नहीं है.'

'सरकारी वेबसाइट्स पर एंटी बॉट सर्विस होती है. ये देखती है कि जो ऑपरेशन हो रहे हैं उसे कौन परफॉर्म कर रहा है. क्या ये काम इंसान कर रहा है या फिर कोई बॉट कर रहा है. किसी फॉर्म को भरने में अगर किसी इंसान को 5 मिनट लगा है और उसी फॉर्म को कोई 5 सेकंड में भर दे, तो एंटी बॉट मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है.'

'रही बात सेव डेटा में बदलाव की तो, उसे हर कोई नहीं चेंज कर सकता है. ये बदलाव ऑथराइज्ड शख्स ही कर सकता है और उसे भी पूरी प्रक्रिया को फॉलो करना होगा. AI के आने के बाद सिक्योरिटी ज्यादा बेहतर हुई. सरकार की तमाम वेबसाइट्स और सर्विसेस की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी CERT-In के पास होती है.'

