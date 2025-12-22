scorecardresearch
 
ऐप से फ्री फिल्में देखने का लालच पड़ेगा महंगा, पुलिस थाने के लगाने पड़ेंगे चक्कर

Pikashow App का यूज करके आप भी मुफ्त में मूवी आदि देख रहे हैं तो यह बड़ा ही खतरनाक साबित हो सकता है. साइबर दोस्त I4C ने बताया कि यह डेटा लीक कर सकते हैं और इसको गैरकानूनी भी बताया है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

पायरेसी कंटेंट देखना क्राइम हो सकता है. (Photo: Unsplahs.com)
फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इस दौरान कई नई फिल्म भी थिएटर पर आ चुकी हैं. अगर आप भी स्मार्टफोन पर मुफ्त में मूवी देखने का प्लान बना रहे हैं तो यह बड़ा ही भारी पड़ सकता है. इसके लिए बहुत से मोबाइल यूजर्स Pikashow जैसे ऐप्स का सहारा लेते हैं. गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली एजेंसी साइबर दोस्त I4C ने बताया है कि फ्री मूवी देखने का लालच भारी पड़ेगा. 

साइबर दोस्त I4C  ने X प्लेटफॉर्म ने एक पोस्ट किया और बताया है कि फ्री मूवी के लालच में अपने डेटा और सिक्योरिटी को खतरे में ना डालें. पोस्ट में ये तक कह डाला है कि यह एक तरह का क्राइम है.

सुरक्षित नहीं होते हैं ये ऐप्स  

साइबर दोस्त ने यूजर्स की सेफ्टी के मद्देनजर बताया है कि पायरेसी मूवी प्रोवाइड कराने वाले ऐप्स जैसे Pikashow App सुरक्षित नहीं है. पोस्ट में बताया है कि लाखों यूजर्स इसका यूज करके अपने डेटा को खतरे में डाल रहे हैं. 

साइबर दोस्त का पोस्ट 

कैसे खतरे में डालते हैं ये ऐप 

साइबर दोस्त I4C ने अपने पोस्ट में बताया है कि फ्री मूवी प्रोवाइड कराने वाले ऐप्स स्मार्टफोन में इंस्टॉल होने के बाद उस डिवाइस में मैलवेयर और स्पाईवेयर डाल सकते हैं. 

बैंकिंग इंफोर्मेशन आदि को लीक कर सकते हैं, जिसमें लॉगइन आइडी, पासवर्ड आदि को लीक कर सकते हैं. इसकी वजह से आपका बैंक खाता तक खाली हो सकता है. 

लीगल एक्शन होने का खतरा 

पोस्ट में बताया है कि पाइरेसी मूवी या कंटेंट देखने के लिए कोई ऐप आदि को इंस्टॉल करते हैं. इसकी वजह से आपको लीगल एक्शन का भी सामना करना पड़ सकता है.   

