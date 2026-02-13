Panasonic ने लॉन्च किए 57 नए AC, खुद से साफ होगा आउटडोर, इतनी है कीमत

Panasonic ने भारतीय बाजार में अपने नए AC लाइनअप को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने 2026 एयर कंडीशनर लाइनअप को भारतीय मौसम के हिसाब से डिजाइन किया है. ब्रांड का कहना है कि ये AC भारत के एक्स्ट्रीम वेदर कंडीशन के लिए डिजाइन किए गए हैं.

नई रेंज ड्यूरेबल, एनर्जी एफिशिएंट और मौसम के हिसाब से फ्लेक्सिबल कूलिंग सॉल्यूशन ऑफर करती है. इसे भारतीय घरों के लिए तैयार किया गया है. ब्रांड के लेटेस्ट AC में डस्टबस्टर टेक्नोलॉजी दी गई है, जो ऑउटडोर यूनिट में ऑटो रिवर्स फ्लो फैन के साथ आता है.

ऑटोमेटिक क्लीन होगा आउटडोर

इस टेक्नोलॉजी की वजह से आउटडोर यूनिट से धूल ऑटोमेटिक निकल जाएगी. चूंकि आउटडोर यूनिट साफ रहेगी, तो इससे बेहतर कूलिंग मिलेगी, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी और लॉन्ग टर्म तक AC को यूज किया जा सकेगा.

कंपनी ने 2026 लाइनअप में 57 मॉडल्स को लॉन्च किया है, जो अलग-अलग प्राइस पॉइंट पर आते हैं. इसमें 5-स्टार, 4-स्टार और 3-स्टार इन्वर्टर AC शामिल हैं. कंपनी की 5-स्टार सीरीज में एक प्रीमियम अमेज डिजाइन मिलेगा, जो डार्क ग्रे और क्रोम डेकोर में आएगा.

क्या हैं फीचर्स?

पैनासोनिक के लेटेस्ट लाइनअप में MirAIe स्मार्ट इकोसिस्टम मिलेगा, जो रिमोट ऑपरेशन ऑफर करता है. इसमें AI पावर्ड एडॉप्टिव कूलिंग, कस्टमाइज्ड स्लीप प्रोफाइल, प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल और कई दूसरे फीचर्स मिलते हैं. कंपनी के नए AC में एक्टिव एयर प्यूरिफिकेशन मिलता है, जो प्रदूषण और बदबू को कम करता है.

कंपनी की मानें, तो नए AC 55 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में काम कर सकते हैं. इनमें Converti8 टेक्नोलॉजी दी गई है, जो 40 परसेंट से 100 परसेंट तक कूलिंग आउटपुट को एडजस्ट करते हैं, जिससे कम खर्च में ज्यादा कूलिंग मिले. इसमें सेल्फ क्लीनिंग इनडोर कॉयल मेंटेनेंस फीचर भी मिलता है, जो ना सिर्फ एफिशिएंसी बनाए रखा है बल्कि यूनिट की लाइफ को भी बढ़ाता है.

कितनी है कीमत?

2026 की AC रेंज की शुरुआत 32,490 रुपये से होती है. ब्रांड का कहना है कि उनके एयर कंडीशनर सभी महत्वपूर्ण रिटेल आउटलेट और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे. साथ ही इन्हें पैनासोनिक के ब्रांड शॉप से भी खरीदा जा सकता है.

