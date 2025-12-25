फ्री गिफ्ट, चॉकलेट या कूपन... क्रिसमस पर वॉट्सऐप स्कैम से ऐसे हो रहे बैंक खाते खाली, खुद को ऐसे रखें सेफ

क्रिसमस 2025 को लेकर बहुत से लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है. इस दौरान वे अच्छे ऑफर्स, सेल और गिफ्ट आदि देते हैं. साइबर ठग भी इस दौरान एक्टिव हो चुके हैं, जिसको लेकर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. साइबर ठग क्रिसमस फेस्टिवल की आड़ में लोगों को फेक मैसेज भेज रहे हैं. ऐसे में लोगों को Christmas WhatsApp scam से सावधान रहने को कहा है.

मनीकंट्रोल ने सिक्योरिटी रिसर्चर्स के हवाले से बताया है कि उन्होंने करीब 2 सप्ताह में 33 हजार से ज्यादा फिशिंग ईमेल्स को डिटेक्ट किया है. साथ ही सोशल मीडिया पर फेक हॉलीडे एड्स को सर्कुलेट किया गया है, जिनमें से कई तो एकदम असली विज्ञापन नजर आ रहे हैं.

फेक मैसेज मैसेज को गिफ्ट मैसेज की तरह सजा रहे

साइबर क्रिमिनल्स फेक मैसेज को गिफ्टिंग मैसेज की तरह सजा रहे हैं. मैसेज में बताएंगे कि उनके नाम से पार्सल है या पार्सल में उनके लिए एक गिफ्ट है. मैसेज में एक लिंक भी दिया जाता है, जिसपर क्लिक करने के लिए अलग-अलग तरह का झांसा दिया जाता है.

गिफ्ट के लालच में फंस जाते हैं लोग

गिफ्ट के लालच में कई लोग लिंक पर क्लिक कर देते हैं. इसके बाद वह लिंक उनको एक खतरनाक पोर्टल पर लेकर जाता है या फिर उनके हैंडसेट में खतरनाक मैलवेयर को इंस्टॉल कर देगा.

बैंक खाता तक खाली हो सकता है

अनजान नंबर से आने वाला मैसेज का लिंक बैंक खाता में सेंधमारी तक कर सकता है और बैंक खाते को खाली कर सकता है. इसके बाद लोगों को भारी फाइनेंशियल नुकसान उठाना पड़ेगा.

WhatsApp Scam से बचने के क्या तरीके हैं?

WhatsApp Scam या अन्य फेक मैसेज से बचाव के लिए जरूरी है कि अनजान नंबर से आने वाले किसी भी लिंक पर क्लिक न करें. ये लिंक खतरनाक मैलवेयर को फोन में इंस्टॉल कर देते हैं, जिसके बाद वे सेंसटिव डिटेल्स, फोटो और बैंक डिटेल्स तक को चोरी कर लेते हैं.

फोन कॉल या मैसेज के आने के बाद किसी को भी बैंक डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स और OTP आदि को शेयर ना करें. अगर कोई जल्दबाजी दिखाता है तो वह साइबर ठग भी हो सकता है.

