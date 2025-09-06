Trump से अचानक माफी मांगने लगे Zuckerberg, वायरल हुआ वीडियो

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को वॉइट हाउस में एक डिनर का आयोजन किया. सिलिकॉन वैली के CEOs के साथ हुए इस डिनर में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ टेबल पर कई बड़ी हस्तियां नजर आईं. डिनर में मेटा के मार्क जकरबर्ग से लेकर गूगल के को-फाउंडर सर्गी ब्रिन तक के दिग्गज शामिल हुए हैं.
सिलिकॉन वैली के CEOs के साथ हुए इस डिनर में डोनाल्ड ट्रंप का फोकस अमेरिका में निवेश पर था. इस बैठक में Meta CEO Mark Zuckerberg ने अमेरिका में बड़ा निवेश करने का ऐलान कर दिया. हालांकि, इस कहानी में बाद में नया मोड आ गया.
दरअसल, रात के वक्त मार्क जकरबर्ग डिनर टेबल पर टिम कुक, बिल गेट्स और सुंदर पिचाई समेत दूसरे दिग्गजों के साथ बैठे हुए थे. उसी वक्त ट्रंप ने सवाल किया कि मार्क आप अमेरिका में अगले कुछ सालों में कितना निवेश करने वाले हैं.
डोनाल्ड ट्रंप के इस सवाल के बाद मार्क जकरबर्ग ने जवाब दिया, 'ओह, मुझे लगता है कि ये संभवतः 600 अरब डॉलर होगा, जो हम अमेरिका में 2028 तक निवेश करेंगे.' ट्रंप ने उनकी सराहना करते हुए कहा, 'ये काफी ज्यादा है, मार्क ये बहुत ही शानदार है कि आप हमारे साथ हैं.'
इसके कुछ देर बाद ही मार्क जकरबर्ग राष्ट्रपति ट्रंप को सफाई देते हुए नजर आए. उनकी ये बातचीत माइक ऑन होने की वजह से सभी ने सुन ली. मार्क जकरबर्ग ने कहा, 'माफी करिएगा, मैं तैयार नहीं था... मैं नहीं जानता आप कौन-सा नंबर सुनना चाहते थे.' इसके बाद ट्रंप हंसने लगते हैं.
इसके अलावा एक रिपोर्ट ने जब मार्क से UK में फ्री-स्पीच का सवाल किया तो ट्रंप ने इस पर भी मजाक किया. उन्होंने कहा कि ये आपके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत है. इसके जवाब में जुकरबर्ग ने कहा, 'नहीं, ये नहीं.'