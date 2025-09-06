ट्रंप ने नहीं किया इन्वाइट या कुछ और है वजह? डिनर में क्यों नहीं पहुंचे Elon Musk

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को टेक्नोलॉजी सेक्टर के दिग्गजों के साथ डिनर किया. इस डिनर में गूगल के CEO सुंदर पिचाई, मेटा से मार्क जकरबर्ग, ऐपल के टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्य नडेला और कई दूसरे दिग्गज शामिल हुए, लेकिन एक चेहरा किसी को नजर नहीं आया.
हम बात कर रहे हैं SpaceX के प्रमुख Elon Musk की. डोनाल्ड ट्रंप के ग्रैंड डिनर में एलॉन मस्क नजर नहीं आते हैं. इसके बाद से सवाल उठ रहा है कि क्या मस्क को डिनर का निमंत्रण नहीं मिला या फिर मस्क ने डिनर से खुद को दूर रखा.
ये डिनर पहले फ्लोरिडा के पाम बीच पर स्थित Mar-a-Lago में होने वाला है. बाद में खराब मौसम होने के कारण इस डिनर को वॉइट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया. भले ही मस्क इस इवेंट में शामिल ना रहे हों, लेकिन उनके सबसे बड़े कंपटीटर OpenAI CEO सैम ऑल्टमैन वहां जरूर मौजूद थे.
इस डिनर में मार्क जकरबर्ग, टिम कुक, सत्य नडेला, बिल गेट्स, गूगल को-फाउंडर सर्गी ब्रिन, OpenAI को-फाउंडर ग्रेग ब्रॉकमैन, Oracle CEO सफरा केट्ज, Micron प्रमुख संजय मेहरोत्रा, TIBCO सॉफ्टवेयर चेयरमैन विवेक रणदिवे, Palantir के श्याम शंकर, स्केल AI के एलेक्जेंडर वांग, Blue Origin CEO डेविड लिम्प और Shift4 पेमेंट्स के प्रमुख जेरेड इसाकमैन शामिल थे.
एलॉन मस्क ने इस मामले में अब जवाब दिया है. उन्होंने बताया कि उन्हें निमंत्रण मिला था, लेकिन किसी कारण वो इसमें शामिल नहीं हो पाए. उन्होंने ये भी बताया कि उनका एक प्रतिनिधि इस डिनर में शामिल हुआ था. हालांकि, वॉइट हाउस के एक अधिकारी ने इससे उलटा जवाब दिया है.
रिपोर्ट्स की मानें, तो डिनर की आधिकारिक गेस्ट लिस्ट में एलॉन मस्क का नाम नहीं था. डोनाल्ड ट्रंप के इस डिनर में मस्क को क्यों नहीं इन्वाइट किया गया है इसकी जानकारी नहीं है. ट्रंप और मस्क की दोस्ती अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के वक्त से चर्चा में आई थी. बिल ब्यूटीफुल टैक्स के ऐलान के बाद दोनों के रिश्तों ने अलग मोड़ लिया. दोनों ने सार्वजनिक मंच से एक दूसरे पर निशाना साधा था.