पहली बार नॉन-पिक्सल फोन में आ रहा ये फीचर, स्कैम कॉल्स और मैसेज से रखेगा दूर

साइबर क्रिमिनल्स लोगों को ठगने के लिए अलग-अलग ट्रिक्स खोजते हैं और उनको लूटते हैं. अब पहली बार नॉन पिक्सल हैंडसेट में स्कैम डिटेक्शन फीचर आ रहा है. लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, अपकमिंग Samsung Galaxy S26 सीरीज में यह फीचर दस्तक देगा.

एंड्रॉयड अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले दिनों में Samsung Galaxy S26 सीरीज में स्पैम डिटेक्शन फीचर देखने को मिलेगा. स्पैम डिटेक्शन फीचर, गूगल के ऑन डिवाइस AI प्रोटेक्शन का हिस्सा है.

स्पैम डिटेक्शन फीचर कैसे काम करता है?

स्पैम डिटेक्शन फीचर की शुरुआत Google Pixel 9 लाइनअप के साथ हुई थी. यह फीचर फोन कॉल, टैक्स्ट मैसेज और चैटिंग के दौरान रियल टाइम खतरे को भांपता है. खतरे की संभावना मिलती है, तो रियल टाइम अलर्ट देता है. अभी तक स्पैम डिटेक्शन फीचर सिर्फ पिक्सल हैंडसेट पर काम करता है और पहली बार इसे किसी नॉन पिक्सल हैंडसेट में दिया जाना है.

डिटेक्शन फीचर के काम करने का तरीका अलग-अलग

पिक्सल हैंडसेट में स्पैम डिटेक्शन फीचर के काम करने का तरीका अलग-अलग है. Pixel 9a को छोड़कर Pixel 9 सीरीज और नई Pixel 10 सीरीज भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके और अमेरिका जैसे मार्केट में AI Core के जरिए ऑन डिवाइस चलने वाले Gemini Nano का यूज करते हैं. वहीं अमेरिका में कुछ पुराने हैंडसेट पर भी सपोर्ट दिया गया है.

अन्य एंड्रॉयड फोन पर जल्द मिलेगा सपोर्ट

नई रिपोर्ट में नए सबूत पेश किए गए हैं, जो बताते हैं कि गूगल अब स्कैम डिटेक्शन फीचर को पिक्सल हैंडसेट से बाहर निकालकर दूसरे एंड्रॉयड स्मार्टफोन में देने जा रहा है. लेटेस्ट लीक्स रिपोर्ट के मुताबिक नए फीचर की शुरुआत Galaxy S26 सीरीज के साथ होने जा रही है.

जल्द लॉन्च होगा Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26 सीरीज को आने वाले दिनों में लॉन्च किया जाएगा. यूं तो कंपनी हर साल जनवरी के अंत में ही न्यू Galaxy S सीरीज को अनवील करती है, लेकिन इस बार कंपनी ने लॉन्चिंग में बदलाव किया है.

