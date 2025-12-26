अब Gmail ID बदलेगी! सालों पुरानी सबसे बड़ी परेशानी खत्म करने जा रहा है Google

अगर आपने कभी सोचा है कि काश अपनी Gmail ID बदल पाते, तो आप अकेले नहीं हैं. करोड़ों लोग सालों से इसी परेशानी में फंसे हुए थे. स्कूल या कॉलेज के ज़माने में बनाई गई अजीब-सी ID, गलत स्पेलिंग वाला नाम, या ऐसा ईमेल जो आज के प्रोफेशनल लाइफ में अटपटा लगता है, लेकिन बदल नहीं सकते थे. वजह साफ थी, Gmail ने कभी यूज़रनेम बदलने का ऑप्शन दिया ही नहीं. अब यही कहानी बदलने वाली है.

और पढ़ें

गूगल ऐसे फीचर पर काम कर कर रहा है, जिससे यूज़र अपने @gmail.com वाले ईमेल एड्रेस को बदल पाएंगे, वो भी बिना नया अकाउंट बनाए और बिना पुराना डेटा खोए. यानी आपकी सारी मेल, फोटोज़, ड्राइव फाइल्स, यूट्यूब अकाउंट, सब कुछ वहीं रहेगा. बस आपका ईमेल नाम अपडेट हो जाएगा.

यह बदलाव छोटा नहीं है. असल में यह Gmail के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे लंबे समय से मांगा जा रहा फीचर माना जा रहा है.

अब तक दिक्कत ये थी कि अगर किसी को अपनी Gmail ID बदलनी होती थी, तो उसे पूरा नया अकाउंट बनाना पड़ता था. फिर शुरू होता था सिरदर्द. बैंक, UPI, सोशल मीडिया, ऑफिस टूल्स, सरकारी वेबसाइट, सब जगह नया ईमेल अपडेट करना. कई लोग इसी झंझट की वजह से सालों तक अपनी बचपन वाली ID ढोते रहते थे. अब Google इसी परेशानी को खत्म करने की तैयारी में है.

Advertisement

चुन सकेंगे नया यूजरनेम

नए सिस्टम के तहत यूज़र अपने मौजूदा Google अकाउंट के अंदर ही नया Gmail एड्रेस चुन पाएंगे. खास बात यह है कि पुराना ईमेल पूरी तरह बंद नहीं होगा. वह एक तरह से बैकअप या एलियस की तरह काम करता रहेगा. यानी अगर कोई आपके पुराने पते पर मेल भेजेगा, तो वह भी उसी इनबॉक्स में पहुंच जाएगा. मतलब पहचान बदलेगी, लेकिन कनेक्शन नहीं टूटेगा.

हालांकि Google इस फीचर को पूरी तरह खुला नहीं छोड़ रहा. गलत इस्तेमाल और फर्जी पहचान से बचने के लिए कुछ सीमाएं भी रखी जा रही हैं. जैसे एक बार ईमेल बदलने के बाद तुरंत दोबारा बदलाव की परमिशन नहीं होगी.

तय समय का गैप होगा. इसके अलावा एक अकाउंट में सीमित बार ही ईमेल बदला जा सकेगा. यानी यह सुविधा बार-बार नाम बदलने के लिए नहीं बल्कि सही वजह के लिए दी जा रही है.

नाम बदल सकते थे, यूजरनेम नहीं

एक और बात जो साफ की जा रही है, वो यह कि Gmail का डिस्प्ले नेम बदलना और असली ईमेल एड्रेस बदलना, दोनों अलग चीज़ें हैं. डिस्प्ले नेम तो पहले से बदला जा सकता था, लेकिन असली @gmail.com वाला पता अब तक फिक्स रहता था. नया फीचर इसी असली पते को बदलने की सुविधा देगा.

Advertisement

इस बदलाव का असर सिर्फ पर्सनल यूज़र्स तक सीमित नहीं रहेगा. प्रोफेशनल्स, फ्रीलांसर, कंटेंट क्रिएटर्स और वो लोग जिन्होंने सालों पहले बिना सोचे-समझे कोई अजीब ID बना ली थी, उनके लिए यह एक तरह से डिजिटल रीब्रांडिंग जैसा मौका होगा.

हालांकि ये ऑफिशिल नहीं है, लेकिन Google के सपोर्ट सेक्शन में इससे जुड़े साइन्स दिखने लगे. कई लीक्स में भी स्क्रीनशॉट्स शेयर किए जाने लगे हैं. यानी कुछ लोगों को ये ऑप्शन दिख रहा है. माना जा रहा है कि कंपनी इसे धीरे-धीरे अलग-अलग देशों में रोलआउट करेगी, ताकि सिक्योरिटी और मिसयूज पर कंट्रोल रखा जा सके.

अभी तक Google ने आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया है,लेकिन इतना साफ है कि यह फीचर अचानक नहीं, बल्कि लंबे समय की तैयारी के बाद आ रहा है.

---- समाप्त ----