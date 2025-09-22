scorecardresearch
 

Feedback

महिला का एक फोन कॉल और करोड़पति बैंकर से 23 करोड़ की ठगी... महीने भर रखा डिजिटल अरेस्ट

दिल्ली से डिजिटल अरेस्ट का एक नया केस सामने आया है, जहां एक पूर्व बैंकर से 23 करोड़ रुपये की ठगी हुई है. विक्टिम को पूरे एक महीने तक डिजिटल अरेस्ट रखा और अलग-अलग बैंक खातों में रुपये ट्रांसफर कराए गए. साइबर ठगी के इस केस की शुरुआत एक फोन कॉल से हुई, जिसमें एक महिला की आवाज थी.

Advertisement
X
दिल्ली के पूर्व बैंकर को एक महीने तक डिजिटल अरेस्ट रखा. (Photo: AI Generated)
दिल्ली के पूर्व बैंकर को एक महीने तक डिजिटल अरेस्ट रखा. (Photo: AI Generated)

देश की राजधानी दिल्ली से साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट का एक नया केस सामने आया है. पूर्व बैंकर नरेश मल्होत्रा के साथ साइबर ठगी हुई है और उनको महीने भर तक डिजिटल अरेस्ट रखा. उनके बैंक खाते से 23 करोड़ रुपये निकाल लिए गए.

साइबर ठगी की शुरुआत एक महिला के कॉल से हुई. विक्टिम के पास एक महिला ने  टेलीकॉम कंपनी की अधिकारी बनकर कॉल किया. आरोपी ने सबसे पहले कहा कि पूर्व बैंकर के नाम से एक मोबाइल नंबर है, जिसका गैरकानूनी गतिविधियों में यूज हो रहा है. 

फिर आईं अलग-अलग कॉल

सम्बंधित ख़बरें

Meta Ray-Ban Display
मार्क जकरबर्ग का बड़ा धमाका, स्मार्टफोन को खत्म कर देगा ये खास डिवाइस 
Redmi 14C
हैवी डिस्काउंट पर 10 मिनट में घर पहुंचेंगे फोन, आ रही खास सेल  
Delhi Crime
दिल्ली से स्मार्टफोन की चोरी, बांग्लादेश में सप्लाई... इंटरनेशनल 'मोबाइल माफिया' का काला खेल बेनकाब 
student using mobile phone
इस देश ने स्कूलों में स्मार्टफोन किया बैन, इसके लिए बनाया अलग से कानून  
Why prompt engineering could be India’s next high-paying AI career boom
डॉक्टर-इंजीनियर से आगे की सोचें… AI, साइबर लॉ और डेटा साइंस की तरफ बढ़ रहे युवा, देखें डेटा 

कुछ देर बाद अलग-अलग कॉल आए, जिसमें साइबर ठगों ने खुद को मुंबई पुलिस, ईडी और सीबीआई अधिकारी बताया और विक्टिम को डराया. कई हाई प्रोफाइल जांच एजेंसियों का नाम सुनकर विक्टिम घबरा गए. 

एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट 

विक्टिम को 4 अगस्त से 4 सितंबर तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया. इस दौरान उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया.  

साइबर ठगों ने पहले विक्टिम पर फर्जी आरोप लगाकर डराया, धमकाया. इसके बाद उनके कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी और कैनरा बैंक खातों से रकम अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कराई. 

Advertisement

साइबर ठगी से कब हुआ भंडाफोड़? 

बैंक अकाउंट के पूरी तरह खाली होने के बाद साइबर ठगों ने कॉल करना बंद कर दिया. विक्टिम ने पहले इस मामले के बारे में किसी को नहीं बताया, उसके बाद ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई. यह मामला दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट IFSO को सौंपा गया है. 

यह भी पढ़ें: गूगल की आड़ में आपके बैंक खाते तक पहुंच रहे साइबर ठग, सरकारी एजेंसी ने बताए सेफ्टी टिप्स

पुलिस ने 12.11 करोड़ रुपये फ्रीज कराए

पुलिस ने 12.11 करोड़ रुपये को बैंक खातों में फ्रीज करा लिया है. बैंकर से ठगी गई रकम अलग-अलग बैंक खातों में भेजे गई और ये रकम फिर देशभर में अलग अलग जगह से निकाली गई. 

डिजिटल अरेस्ट होने से खुद को कैसे बचाएं? 

अनजान नंबर से आने वाली कॉल के दौरान अगर कोई खुद को पुलिस, CBI ऑफिसर, जांचकर्ता या फिर टेलीकॉम कंपनी का ऑफिसर बताता है तो घबराए नहीं. पेनिक होने की वजह से आप डिजिटल अरेस्ट हो सकते हैं. 

अनजान नंबर से आने वाली कॉल में अगर कोई गंभीर आरोप लगाता है तो उसके बारे में डिटेल्स मांगे. आमतौर पर साइबर ठग गैर कानूनी काम के फेक आरोप या फिर मोबाइल नंबर का मिसयूज जैसे फेक आरोप लगाते हैं.  

अगर फोन कॉल या वीडियो कॉल पर जांच के दौरान गवाही देने को कहता है तो सावधान रहें. साइबर ठग पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर खुद को पुलिसकर्मी बता सकते हैं, जो असल में फेक होते हैं. ऐसे में आपको घबराना नहीं है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Advertisement