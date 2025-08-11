डिजिटल अरेस्ट करके गोवा के व्यक्ति से 1 करोड़ की ठगी, केरल का शख्स गिरफ्तार

पणजी पुलिस ने सोमवार को बताया कि केरल के एक व्यक्ति को दक्षिण गोवा निवासी को डिजिटल अरेस्ट करके 1.05 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. आरोपी की पहचान गोकुल प्रकाश एमके के रूप में हुई है, जिसने खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारी (Law Enforcement Officer) बताया और क्यूपेम में रहने वाले पीड़ित को धमकाते हुए दावा किया कि वह एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संदिग्ध है.

पीड़ित को एक फर्जी गिरफ्तारी वारंट दिखाया गया और कई बैंक लेनदेन के माध्यम से 1.05 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया. पुलिस अधीक्षक (साइबर अपराध) राहुल गुप्ता ने एक बयान में कहा, "प्रकाश को अपने आईसीआईसीआई बैंक खाते में धोखाधड़ी की गई 24 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई, जिसका संबंध 10 राज्यों में 13 आपराधिक मामलों से है. जिनकी कुल राशि 9.02 करोड़ रुपये से अधिक है."

एसपी ने बताया कि 9 जुलाई को साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. पीएसआई मनीष डबाले के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने केरल के कन्नूर में संदिग्ध का पता लगाया और 7 अगस्त को उसे गिरफ्तार कर लिया.

फिलहाल आरोपी को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है और पीआई दीपक पेडनेकर की निगरानी में आगे की जांच जारी है. साथ ही इस गिरोह में शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जा रहा है.

