scorecardresearch
 

Feedback

डिजिटल अरेस्ट करके गोवा के व्यक्ति से 1 करोड़ की ठगी, केरल का शख्स गिरफ्तार

पणजी पुलिस ने सोमवार को बताया कि केरल के एक व्यक्ति को दक्षिण गोवा निवासी को डिजिटल अरेस्ट करके 1.05 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. आरोपी की पहचान गोकुल प्रकाश एमके के रूप में हुई है.

Advertisement
X
डिजिटल अरेस्ट करके ठगी के आरोप में केरल का शख्स गिरफ्तार. (Photo: Representational )
डिजिटल अरेस्ट करके ठगी के आरोप में केरल का शख्स गिरफ्तार. (Photo: Representational )

पणजी पुलिस ने सोमवार को बताया कि केरल के एक व्यक्ति को दक्षिण गोवा निवासी को डिजिटल अरेस्ट करके 1.05 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. आरोपी की पहचान गोकुल प्रकाश एमके के रूप में हुई है, जिसने खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारी (Law Enforcement Officer) बताया और क्यूपेम में रहने वाले पीड़ित को धमकाते हुए दावा किया कि वह एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संदिग्ध है.

पीड़ित को एक फर्जी गिरफ्तारी वारंट दिखाया गया और कई बैंक लेनदेन के माध्यम से 1.05 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया. पुलिस अधीक्षक (साइबर अपराध) राहुल गुप्ता ने एक बयान में कहा, "प्रकाश को अपने आईसीआईसीआई बैंक खाते में धोखाधड़ी की गई 24 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई, जिसका संबंध 10 राज्यों में 13 आपराधिक मामलों से है. जिनकी कुल राशि 9.02 करोड़ रुपये से अधिक है."

यह भी पढ़ें: 3 महीने तक 'डिजिटल अरेस्ट' कर महिला डॉक्टर से ठगे 19 करोड़, सूरत से आरोपी गिरफ़्तार

सम्बंधित ख़बरें

आरोपी के खाते से 1 करोड़ मिले. (Photo: Brijesh Doshi/ITG)
3 महीने तक 'डिजिटल अरेस्ट' कर महिला डॉक्टर से ठगे 19 करोड़, सूरत से आरोपी गिरफ़्तार 
Cyber Crime
डिजिटल अरेस्ट, सिम बॉक्स और करोड़ों की ठगी... चंडीगढ़ पुलिस ने किया इंटरनेशनल साइबर सिंडिकेट का भंडाफोड़  
पकड़े गए तीन साइबर ठग (Photo: AI-generated)
दिल्ली में इन्वेस्टमेंट और डिजिटल अरेस्ट स्कैम का पर्दाफाश, तीन साइबर ठग गिरफ्तार 
india natural disasters
भारत में मौसम का कहर: 7 महीनों में 1626 मौतें, 1.57 लाख हेक्टेयर फसलें बर्बाद 
Suresh Gopi is the first and only BJP MP from Kerala. (PTI photo)
केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी के 'लापता' होने का दावा, केरल छात्र संघ नेता ने दर्ज कराई गुमशुदगी की शिकायत 

एसपी ने बताया कि 9 जुलाई को साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. पीएसआई मनीष डबाले के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने केरल के कन्नूर में संदिग्ध का पता लगाया और 7 अगस्त को उसे गिरफ्तार कर लिया.

Advertisement

फिलहाल आरोपी को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है और पीआई दीपक पेडनेकर की निगरानी में आगे की जांच जारी है. साथ ही इस गिरोह में शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जा रहा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement