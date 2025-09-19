गूगल की आड़ में आपके बैंक खाते तक पहुंच रहे साइबर ठग, सरकारी एजेंसी ने बताए सेफ्टी टिप्स

साइबर ठग लोगों के बैंक खाते में सेंधमारी करने के लिए अलग-अलग तरीके खोजते रहते हैं. गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली एजेंसी ने X अकाउंट पर एक पोस्ट किया है और बाताया है कि कैसे साइबर ठग फेक Google रिव्यू का झांसा देकर बैंक खाते में सेंधमारी कर रहे हैं.
ये पोस्ट साइबर दोस्त नाम के X (पुराना नाम Twitter) अकाउंट ने किया है. ये अकाउंट गृह मंत्रालाय के तहत काम करने वाली एजेंसी Indian Cybercrime Coordination Centre का ऑफिशियल हैंडल है.
साइबर दोस्त ने पोस्ट में कहा, पार्ट टाइम नौकरी, वर्क फ्रॉम होम नौकरी जैसे मैसेज पर क्लिक करने से पहले दो बार सोचें. उन्होंने आगे बताया कि फेक Google Review Jobs का यूज करके आपके साथ ठगी हो सकती है.
साइबर दोस्त ने किया पोस्ट
साइबर दोस्त ने बताया, कैसे होता है स्कैम?
साइबर ठगों से बचाव के लिए फॉलो करें ये टिप्स
साइबर दोस्त ने अपने पोस्ट में साइबर ठगी से बचाव के टिप्स भी बताए हैं. इसके लिए अनजान नंबर से आने वाले किसी भी मैसेज और उनके वादों पर आंख बंद करके यकीन ना करें.
काम शुरू करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लें. इसके बाद सोच समझकर ही रुपये इनवेस्टमेंट का फैसला लें.
ऑफर और डिस्काउंट के लालच में आकर किसी फेक लिंक पर क्लिक ना करें. ये लिंक आपके फोन में खतरनाक ऐप्स या बग को इंस्टॉल कर सकते हैं. ऐसे में आपके फोन से बैंकिंग डिटेल्स और OTP आदि हैक हो सकते हैं.