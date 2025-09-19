गूगल की आड़ में आपके बैंक खाते तक पहुंच रहे साइबर ठग, सरकारी एजेंसी ने बताए सेफ्टी टिप्स

साइबर ठग लोगों के बैंक खाते में सेंधमारी करने के लिए अलग-अलग तरीके खोजते रहते हैं. गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली एजेंसी ने X अकाउंट पर एक पोस्ट किया है और बाताया है कि कैसे साइबर ठग फेक Google रिव्यू का झांसा देकर बैंक खाते में सेंधमारी कर रहे हैं.

ये पोस्ट साइबर दोस्त नाम के X (पुराना नाम Twitter) अकाउंट ने किया है. ये अकाउंट गृह मंत्रालाय के तहत काम करने वाली एजेंसी Indian Cybercrime Coordination Centre का ऑफिशियल हैंडल है.

साइबर दोस्त ने पोस्ट में कहा, पार्ट टाइम नौकरी, वर्क फ्रॉम होम नौकरी जैसे मैसेज पर क्लिक करने से पहले दो बार सोचें. उन्होंने आगे बताया कि फेक Google Review Jobs का यूज करके आपके साथ ठगी हो सकती है.

साइबर दोस्त ने किया पोस्ट

Think twice before signing up for part-time work-from-home jobs!

Fraudsters are using fake “Google Review jobs” to cheat people. pic.twitter.com/LRrUM2ZzRy — CyberDost I4C (@Cyberdost) September 16, 2025

साइबर दोस्त ने बताया, कैसे होता है स्कैम?

साइबर दोस्त ने पोस्ट करके बताया है कि साइबर ठग, असल में ठगी को अंजाम कैसे देते हैं. वर्क फ्रॉम होम में जॉब में फेक Google Review देकर पैसे कमाने का लालच देते हैं.

साइबर ठगी के इस खेल में साइबर ठग पहले भरोसा जीतते हैं. इसके लिए वे छोटी मोटी रकम भी आपको ट्रांसफर कर सकते हैं.

इसके बाद Telegram/WhatsApp Group में जुड़ने को कहते हैं. इसके लिए वह आपको लिंक आदि भी प्रोवाइड करा देते हैं.

फिर वह भोले-भाले लोगों को हाई रिटर्न का लालच देकर मालामाल होने के सपने दिखाते हैं. इसके बाद इनवेस्टमेंट करने को कहते हैं.

एक बार जब विक्टिम रुपये इनवेस्ट कर देते हैं तो वह फिर और रकम मांगते. इसमें वे कई बार फेक वर्चुअल वॉलेट का यूज करते हैं. इसमें वे फर्जी अमाउंट को दिखाते हैं और भोले-भाले लोगों की आंखों में धूल झौंकते हैं.

साइबर ठगों से बचाव के लिए फॉलो करें ये टिप्स

Advertisement

साइबर दोस्त ने अपने पोस्ट में साइबर ठगी से बचाव के टिप्स भी बताए हैं. इसके लिए अनजान नंबर से आने वाले किसी भी मैसेज और उनके वादों पर आंख बंद करके यकीन ना करें.

यह भी पढ़ें: Google की बड़ी तैयारी, Cyber fraud से बचाएगा ये फीचर, फोन पर ऐसे करेगा काम

काम शुरू करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लें. इसके बाद सोच समझकर ही रुपये इनवेस्टमेंट का फैसला लें.

ऑफर और डिस्काउंट के लालच में आकर किसी फेक लिंक पर क्लिक ना करें. ये लिंक आपके फोन में खतरनाक ऐप्स या बग को इंस्टॉल कर सकते हैं. ऐसे में आपके फोन से बैंकिंग डिटेल्स और OTP आदि हैक हो सकते हैं.

---- समाप्त ----