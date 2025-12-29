ना Amazon, ना Flipkart, यहां भी जारी है बड़ी सेल और मिल रहा 60% तक का डिस्काउंट

ऐमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट के अलावा भी कई ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं, जहां पर ईयर एंड सेल जारी है. टाटा के क्रोमा स्टोर पर भी एक खास सेल जारी है, जहां पर कई अच्छे ऑफर्स और डिस्काउंट मिल रहे हैं.

क्रोमा स्टोर पर जारी सेल को क्रोमाटास्टिक दिसंबर सेल नाम दिया है. इस सेल के दौरान ऐपल आईफोन, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि को डिस्काउंट, ऑफर्स और शानदार डील्स के साथ खरीदा जा सकेगा.

मिल रहा है मैक्सिम 60 परसेंट तक का ऑफ

क्रोमा स्टोर पर जारी सेल के दौरान इलेक्ट्रोनिक्स आइटम पर 60 परसेंट तक का ऑफ मिलेगा. साथ ही शुरुआती EMI 188 रुपये मंथली बताई गई है.

बैंक ऑफर्स भी मिल रहा है

क्रोमा स्टोर पर चुनिंदा बैंक के कार्ड का यूज करने पर इंस्टैंट कैशबैक का भी ऐलान किया है. इसमें ICICI, IDFC, HDFC Bank आदि के नाम शामिल हैं.

गीजर पर मिल रहा है ऑफर

सेल के दौरान गीजर को काफी सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है. क्रोमा 5 लीटर इंस्टैंट गीजर को सिर्फ 3999 रुपये में खरीद सकते हैं. यहां अलग-अलग कैपिसिटी वाले गीजर मिल रहे हैं.

हीटर पर मिल रहा है डिस्काउंट

क्रोमा स्टोर पर हीटर पर भी ऑफर्स मिल रहे हैं. रूम फैन हीटर और ऑयल हीटर दोनों टाइप के यहां सेल हो रहे हैं. इस सेल के दौरान कई अच्छे ऑफर्स और डिस्काउंट मिल रहे हैं.

टीवी पर भी मिल रहा है ऑफर

क्रोमा स्टोर पर 32Inch का LED टीवी 8690 रुपये में खरीदा जा सकेगा. क्रोमा खुद के ब्रांड का LED HD TV Sale कर रहा है. इसकी कीमत 8690 रुपये है. साथ ही क्रोमा स्टोर पर 43Inch का QLED Google TV को 16,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा.

