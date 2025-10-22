scorecardresearch
 

ChatGPT Atlas ऐसे करें यूज, हैरान कर देंगे ये 5 फीचर, Perplexity और Chrome से होगा मुकाबला

OpenAI ने अपना AI ब्राउजर लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम ChatGPT Atlas है. इसका मुकाबला क्रोम ब्राउजर और Perplexity AI से मुकाबला होगा. आइए एटलस को यूज करने का तरीका, एलिजिबल डिवाइस और अन्य डिटेल्स के बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

ChatGPT Atlas में मिलेगा खास एजेंट मोड. (Photo: Chatgpt.com/atlas/)
ChatGPT Atlas में मिलेगा खास एजेंट मोड. (Photo: Chatgpt.com/atlas/)

ChatGPT मेकर ओपेनएआई ने अपना नया एटलस ब्राउजर लॉन्च कर दिया है, जो एक AI पावर्ड ब्राउजर है. आने वाले दिनों में इस AI ब्राउजर का मुकाबला Perplexity, Google Chrome और Microsoft Edge से होगा. आइए इसके बारे में जानते हैं कि इसे कैसे और कौन इस्तेमाल कर सकता है. 

OpenAI ने वादा किया है कि एटलस की मदद से यूजर्स का वेब ब्राउजिंग एक्सपीरियंस बेहतर और स्मार्ट होगा. अब सवाल आता है कि इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं. 

अभी सिर्फ ऐपल यूजर्स के लिए किया जारी 

ओपेनएआई ने अभी एटलस का सपोर्ट सिर्फ ऐपल के मैक पर जारी किया है. ब्राउजिंग को फ्री में उपलब्ध कराया गया है, लेकिन एजेंट मोड केवल प्रो और प्लस वेरिएंट के लिए है. एजेंट मोड बेहद खास फीचर है. साथ ही कंपनी ने संकेत दिए हैं कि वे जल्द ही विंडोज, एंड्रॉयड और iOS के लिए भी अपना वर्जन जारी करेंगे. हालांकि कि इसको लेकर अभी किसी  ऑफिशियल टाइम लाइन का जिक्र नहीं किया है. 

Atlas कैसे इंस्टॉल करें

Atlas का यूज करने के लिए पहले इस न्यू ऐप को इंस्टॉल करना होगा. इसके लिए ऑफिशियल पोर्टल का यूज किया जा सकता है. 

  • चैटजीपीटी डॉट कॉम/एटलस पर जाएं, उसके बाद न्यू ऐप को डाउनलोड कर का आप्शन मिल जाएगा. 
  • डाउनलोड होने के बाद ChatGPT अकाउंट से लॉगइन करें, जहां पुरानी हिस्ट्री भी देख सकेंगे. 
  • इसके अलावा एटलस ब्राउजर में बुकमार्क, पासवर्ड और हिस्ट्री इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा. 
  • क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स में से बुकमार्क, हिस्ट्री और पासवर्ड आदि इंपोर्ट कर सकेंगे. 
  • यूजर्स चाहें तो Atlas को डिफॉल्ट ब्राउर के रूप में भी कंवर्ट कर सकेंगे. 

ChatGPT Atlas (OpenAI) के टॉप 5 फीचर 

ChatGPT Atlas के अंदर यूजर्स को कुछ खास फीचर्स देखने को मिलेंगे. यह ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर काम करते हैं. आइए इस AI ब्राउजर के फीचर्स के बारे में जानते हैं. 

एजेंट मोड 

एटलस के अंदर एक प्रीव्यू है, जो सिर्फ ChatGPT Plus/Pro यूजर्स को मिलता है. इसकी मदद से AI आपके लिए ढेरों काम कर सकता है, जिसमें ग्रोसरी बुकिंग, ऑनलाइन फॉर्म भरना शामिल है.

यह भी पढ़ें: ChatGPT में आ रहा 'एडल्ट मोड', OpenAI की पॉलिसी में सबसे बड़ा बदलाव 

इंटीग्रेटेड चैट साइडबार

Atlas के अंदर किसी भी वेबसाइट या ब्राउजर टैब के अंदर चैट साइडबार मिलेगा. वहां यूजर्स आसानी से चैटजीपीटी से अपने सवालों के जवाब हासिल कर सकेगा. 

पर्सनलाइज्ड ब्राउज़र मेमोरी

Atlas के अंदर आप जिस किसी वेबसाइट पर जाते हैं या कहें कि विजिट करते हैं तो यह ब्राउजर उसको याद रख सकता है. इस चैट को और भी स्मार्ट बनाना है. हालांकि इसका कंट्रोल यूजर्स को मिलता है, जहां से वह कस्टमाइज कर सकता है और ब्राउजर मेमोरी को ऑफ कर सकते हैं. 

AI-पावर्ड सर्च एक्सपीरियंस

Atlas के अंदर नॉर्मल वेब ब्राउजिंग के साथ ChatGPT की पावर को शामिल किया है. ऐसे में यूजर्स को सर्च रिजल्ट में लिंक, इमेज और न्यूज के साथ AI जनरेटेड समरी भी मिलती है. 

समझाने में चैटजीपीटी करेगा मदद 

एटलस की मदद से आप वेबसाइट के टेक्स्ट को आसानी से समझ सकते हैं. इसके लिए उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और उसे चैटजीपीटी की मदद से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. साथ ही दोबारा लिखवा भी सकते हैं. 

---- समाप्त ----
