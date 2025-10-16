scorecardresearch
 

ChatGPT में आ रहा 'एडल्ट मोड', OpenAI की पॉलिसी में सबसे बड़ा बदलाव

चैटजीपीटी मेकर OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने पॉलिसी को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है. जल्द ही एडल्ट यूजर्स के लिए ChatGPT का एक नया वर्जन या एक्सेस दिया जाएगा. इस मोड में कम सेंसरशिप होगी. हालांकि आने वाले दिनों में इसको लेकर और भी डिटेल्स सामने आएगी.

Sam Altman बदलने जा रहे OpenAI की पॉलिसी. (Photo credits: Reuters)
ChatGPT मेकर OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने अपने प्लेटफॉर्म की पॉलिसी में बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया है. अब कुछ यूजर्स को एडल्ट कंटेंट तक का एक्सेस मिलेगा. हालांकि इसे कम उम्र के यूजर्स एक्सेस नहीं कर सकेंगे. 

सैम ऑल्टमैन ने मंगलवार को पोस्ट करके कहा, दिसंबर में हम पूरी तरह से उम्र को लेकर नियम लागू करेंगे और एडल्ट यूजर्स को एडल्ट की तरह सर्विस का एक्सेस देंगे. इसके बाद वेरिफाइड एडल्ट्स को एडल्ट जैसे कंटेंट तक पहुंच दी जाएगी.

हालांकि अभी तक कंपनी ने ये क्लियर नहीं किया गया है कि एडल्ट कंटेंट के एक्सेस के रूप में कौन-कौन सी परमिशन दी जाएंगी. बताते चलें कि यह बदलाव OpenAI के सबसे बड़े बदलावों में से एक है. 

सैम ऑल्टमैन का पोस्ट 

यह भी पढ़ें: दिवाली से पहले कर लें स्मार्टफोन की इंटर्नल सफाई, नहीं तो लग जाएगा बड़ा झटका

यूजर्स की जरूरत या राइवल्स का प्रेशर 

दरअसल, मार्केट में Elon Musk का Grok AI और कई प्लेटफॉर्म यूजर्स को एडल्ट कंटेंट तक का एक्सेस दे रहे हैं, जिसको लेकर कई बार विवाद भी खड़ा हुआ है. इसके बावजूद उन कंपनियों ने अपनी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया. अब ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि OpenAI यूजर्स को क्या वाकई इस मोड की जरूरत है या फिर कंपनी अपने राइवल्स से आगे निकलने के लिए ये एक्सेस दे रही है. 

सैम ऑल्टमैन ने मौजूदा पॉलिसी को लेकर कही ये बात 

सैम ऑल्टमैन ने बताया कि ChatGPT के मौजूदा वर्जन को ऐसे तैयार किया था, जिससे वह यूजर्स के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुंचाए. इसके लिए यूजर्स को कई तरह के कंटेंट से दूर रखा गया, जिसकी वजह से उन यूजर्स को भी नुकसान हुआ है जो मानसिक रूप से मजबूत हैं. 

यह भी पढ़ें: डेटा चोरी से ब्लैकमेलिंग तक: आपके स्मार्टफोन का वो काला सच जो आप जानना नहीं चाहते

सैम ऑल्टमैन ने कहा कि अब हमारे पास नए टूल्स हैं, जिनकी मदद से हम कुछ मामलों में सुरक्षा को फॉलो करते हुए नियमों में ढील दे सकेंगे. यहां न्यू टूल्स से मतलब पैरेंटल कंट्रोल्स से हो सकता है.

कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म  टीएनजर्स वर्जन के लिए अलग से पॉलिसी और फीचर्स को सीमित कर रहे हैं, जिसमें कुछ कंट्रोल्स उनके पैरेंट्स के पास होता है. अब चैटजीपीटी में भी पेरेंट्ल कंट्रोल जैसा एक्सेस दिया जा सकता है, हालांकि आने वाले दिनों में इसको लेकर और भी जानकारी सामने आएंगी.

