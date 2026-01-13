scorecardresearch
 
14 साल में पहली बार हुआ ऐसा, Apple ने Samsung को पछाड़ा, बना नंबर-1 ब्रांड

सैमसंग को पटखनी देते हुए ऐपल दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड बन गया है. 14 साल बाद सैमसंग को पीछे करते हुए ऐपल टॉप सेलिंग स्मार्टफोन ब्रांड बन गया है. ऐपल की इस सफलता की वजह iPhone 17 सीरीज और iPhone 16 की मांग को बताया जा रहा है. ऐपल की ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में हिस्सेदारी 20 परसेंट पहुंच गई है.

iPhone 17 सीरीज की बंपर डिमांड की वजह से ऐपल को मिली बढ़त. (Photo: ITG)
Apple ने सैमसंग और दूसरे एंड्रॉयड प्लेयर्स को पछाड़ दिया है. इसके साथ ही Apple 2025 में दुनिया का टॉप सेलिंग ब्रांड बन गया है. इसकी वजह iPhone 17 सीरीज की जबरदस्त डिमांड है. पिछले 14 सालों में ये पहला मौका है जब अमेरिकी स्मार्टफोन ब्रांड Apple ने सैमसंग को पीछे छोड़ते हुए टॉप स्पॉट हासिल किया है. 

काउंटरपॉइंट रिसर्च के मुताबिक, टॉप 5 ब्रांड्स की लिस्ट में ऐपल ने सबसे ज्यादा ईयर-ऑन-ईयर (पिछले साल के मुकाबले इस साल) ग्रोथ हासिल की है. कंपनी 20 परसेंट ग्लोबल मार्केट शेयर के साथ टॉप स्पॉट पर पहुंच गई है. 

2025 में जमकर हुई iPhone की बिक्री

रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल के मुकाबले 2025 में ऐपल की ग्रोथ 10 परसेंट हुई है. इसका मुख्य कारण iPhone 17 सीरीज की सफलता है, जो सितंबर 2025 में लॉन्च हुई है. इसके साथ ही iPhone 16 सीरीज की सेल भी एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से ऐपल को इतनी ग्रोथ मिलती है. 

यह भी पढ़ें: सस्ते में मिलेगा iPhone 17 Pro, साल की पहली Amazon Sale में ऑफर

हर बार ये देखा गया है कि ऐपल के नए मॉडल्स के लॉन्च होने पर पुराने मॉडल्स की सेल बढ़ जाती है. इसकी वजह iPhone के पुराने मॉडल्स की कीमत का कम होना और उन पर मिलने वाली डील्स हैं. पिछले साल iPhone 16 भारत का बेस्ट सेलिंग फोन रहा है. 

2025 की आखिरी तिमाही में ऐपल ने सबसे ज्यादा बिक्री की है. ऐपल को प्रीमियम डिवाइसेस की मांग बढ़ने का भी फायदा मिला है. पिछले कुछ वक्त से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि ऐपल बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन की रेस में सैमसंग को पछाड़ देगा. वहीं सैमसंग का मार्केट शेयर अब 19 परसेंट रह गया है. 

सैमसंग के अलावा टॉप-5 में कौन से ब्रांड हैं?

पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी ने 5 परसेंट की ग्रोथ हासिल की है. कंपनी की A-सीरीज और Galaxy S25 सीरीज की अच्छी डिमांड की वजह से ब्रांड की सेल बढ़ी है. प्रीमियम सेगमेंट में Galaxy Z Fold 7 की मांग ठीक-ठाक रही है. हालांकि, दुनिया के कुछ एरिया में कंपनी को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. 

यह भी पढ़ें: Apple iPhone Fold को लेकर नया खुलासा, मिलेगी न्यू डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, कब होगी लॉन्चिंग?

सैमसंग और ऐपल के अलावा टॉप 5 लिस्ट में चीनी ब्रांड्स शामिल हैं. तीसरी पोजिशन पर Xiaomi है जिसका ग्लोबल मार्केट शेयर 13 फीसदी है. वहीं Vivo और Oppo क्रमशः चौथे और पांचवे नंबर पर हैं. Vivo की 3 परसेंट ग्रोथ हुई है, जबकि ओपो का मार्केट शेयर गिरा है.

---- समाप्त ----
