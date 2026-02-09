scorecardresearch
 
अब सस्ते फोन में भी मिलेगा 1 लाख वाले मोबाइल का फीचर, बिना इंटरनेट होगा ये काम

गूगल के क्विक शेयर फीचर का विस्तार होने जा रहा है, जो पहले सिर्फ Pixel 10 सीरीज तक सीमित था. एंड्रॉयड अथॉरिटी की रिपोर्ट्स के मुताबिक, गूगल इस फीचर को एक्सपेंड करने जा रहा है. आने वाले दिनों में यह नॉन पिक्सल स्मार्टफोन में भी मिलेगा और आईफोन के Airdrop फीचर के साथ कंपेटेबल होगा.

Pixel 10 sharing file to iPhone (Credits: Google)
Pixel 10 sharing file to iPhone (Credits: Google)

सभी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) पर काम करने वाले स्मार्टफोन को जल्द ही एक कमाल का फीचर मिलने वाला है. इस फीचर का नाम क्विक शेयर है और यह AirDrop के साथ कंपेटेबल होगा. इसकी मदद से बिना इंटरनेट के भी 30 फीट दूर रहते हुए फोटो, वीडियो, ऑडियो, कॉन्टैक्ट्स या अन्य फाइल्स को सेंड किया जा सकेगा. 

एंड्रॉयड अथॉरिटी की रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभी तक AirDrop जैसा फीचर सिर्फ Pixel 10 सीरीज के साथ मिलता था और अब इस फीचर को एक्सपेंड किया जाना है. आने वाले दिनों में इसे सभी एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स को दिया जाएगा. Pixel 10 Pro की कीमत भारत में 1.09 लाख रुपये है. 

ऐप के जरिए दिया जाएगा ये फीचर  

क्विक शेयरिंग का सपोर्ट Airdrop के साथ देने के लिए अलग से ऐप तैयार किया जाएगा. इस ऐप को प्ले स्टोर के जरिए प्रोवाइड कराया जाएगा. जिन यूजर्स को Airdrop के साथ कंपेटेबिलिटी चाहिए, वे ही ऐप को इंस्टॉल करेंगे. 

यह भी पढ़ें: Google की वॉर्निंग, दुनियाभर के 40% स्मार्टफोन पर मंडरा रहा खतरा, सेफ्टी के लिए करें ये काम

AirDrop फीचर क्या है? 

ऐपल के AirDrop की मदद से स्मार्टफोन पर किसी भी फोटो, वीडियो और कॉन्टैक्ट को शेयर किया जा सकता है. इसमें आप 30 फीट दूर मौजूद स्मार्टफोन पर डेटा पहुंचा सकते हैं. हालांकि प्राइवेसी के लिए इसमें कॉन्टैक्ट और रिसीव जैसे ऑप्शन भी हैं. 

कुछ कंपनियों ने शुरू की तैयारी 

Google ने अभी किसी एक ब्रांड या पार्टनर का नाम नहीं बताया है जो इस फीचर को लेकर आ रहे हैं. लेकिन नथिंग कंपनी की तरफ से कंफर्म किया जा चुका है कि वह इस फीचर का सपोर्ट लाने का प्लान बना रही है. 

यह भी पढ़ें: सोना-चांदी महंगी हो या सस्ती हो, लेकिन स्मार्टफोन-AC की कीमतों पर तुरंत क्यों नहीं पड़ता असर?

Qualcomm ने भी शुरू की तैयारी 

Qualcomm ने संकेत दिए हैं कि वह स्नैपड्रैगन पावर्ड फोन्स में AirDrop का सपोर्ट करने जा रहा है. यूजर्स के लिए जल्दी ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाएगा और अभी उसकी कोई टाइम लाइन नहीं दी गई है. 

---- समाप्त ----
