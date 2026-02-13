scorecardresearch
 
सिर्फ दो अक्षर के डोमेन के लिए इस शख्स ने खर्च किए 600 करोड़ रुपये, वजह जान कर होंगे हैरान

दो लेटर का डोमेन, लेकिन बिका 600 करोड़ रुपये में. जिस शख्स ने ये डोमेन खरीदा है उनका दावा है कि इस वेबसाइट पर AI एजेंट्स मिनटों में तैयार हो जाएंगे. लेकिन क्या ये मुमकिन है? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

AI.com बिका 600 करोड़ में
AI.com नाम का डोमेन हाल ही में सबसे महंगा डोमेन बिक्री रिकॉर्ड तोड़ते हुए बिक गया है. इसकी कीमत लगभग $70 मिलियन यानी करीब ₹550–₹600 करोड़ रही. यह डोमेन अब तक की सबसे बड़ी पब्लिकली डिस्क्लोज़्ड डोमेन सेल माना जा रहा है.  

क्रिस मार्सज़लेक नाम के शख्स ने इस डोमेन को खरीदा है. दरअसल क्रिस Crypto.com कंपनी के को-फाउंडर और CEO हैं. उनका नाम आज इंटरनेट और AI दुनिया दोनों में एक बड़ा स्टोरी बन चुका है.  

दरअसल ये खबर पिछले एक दो दिनों से वायरल किसी और वजह से हो रही है. Ai.com को 1993 में मलेशिया के एक 10 साल के लड़के इस्माइल ने खरीदा था. तब कीमत एक कॉफी के बराबर ही थी, यानी 1000 रुपये के अंदर. 

AI कंटेंट: Social Media Creators की बढ़ेंगी मुश्किलें

पिछले साल इस्माइल ने Ai.com डोमेन को बेच दिया और इसके बदले उन्हें 70 मिलियन डॉलर्स मिले. खरीदने वाले Crypto.com के को-फाउंडर और सीईओ हैं.  

Crypto.com क्या है और क्रिस कौन हैं?

Crypto.com एक बड़ा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज और वॉलेट प्लेटफॉर्म है. इस कंपनी का हेडक्वॉर्टर्स सिंगापुर में है. दुनिया भर में इसके करोड़ों यूज़र्स हैं और यह क्रिप्टो ट्रेडिंग, निवेश, DeFi, NFT मार्केटप्लेस और पेमेंट सर्विस देता है.  

क्रिस मार्सज़लेक कंपनी के को फाउंडर हैं. उन्हें क्रिप्टो वर्ल्ड में एक जानकार और बड़े मार्केटिंग मूव्स करने वाले बिज़नेस लीडर के रूप में देखा जाता है.

Crypto.com ने पिछले कुछ सालों में Staples Center का नाम बदलकर Crypto.com Arena कर दिया, यह दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स स्टेडियम नामकरण डील्स में से एक रहा था.  

AI.com डोमेन खरीदने का बड़ा कारण

मल्टीपल रिपोर्ट्स के मुताबिक दरअसल क्रिस ने April 2025 में यह डोमेन खरीदा था. डील पूरी तरह क्रिप्टोकरेंसी में की गई. डोमेन हर बार नहीं बिकता. खासकर ऐसे नाम जो सिर्फ दो अक्षर के होते हैं, और सीधे AI जैसे ट्रेंडिंग तकनीक के नाम से जुड़े हैं. यही वजह है कि यह नाम क्रिप्टोकरेंसी और AI दोनों इंडस्ट्री के लिए बेहद क़ीमती बन गया.  

क्रिस का प्लान सिर्फ डोमेन होल्ड करना नहीं. वह इस डोमेन को एक नया AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का बेस बनाना चाहते हैं. AI.com वेबसाइट लाइव है और लोग इस वेबसाइट पर जा कर अपना यूजरनेम बना सकते हैं. यानी Ai.com का ईमेल आईडी बनाने का ऑप्शन दिख रहा है.

AI.com अब क्या बनने वाला है?

क्रिस और उनकी टीम का कहना है कि AI.com के जरिए एक कंज्यूमर फोकस्ड AI प्लेटफॉर्म लाया जाएगा. इसे यूज़र्स AI एजेंट्स के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे. ये एजेंट्स कई टास्क खुद कर सकेंगे, जैसे मैसेज भेजना, ऐप्स के बीच इंटरैक्ट करना, यहां तक कि स्टॉक ट्रेडिंग में मदद देना भी. 

पहली नजर में यह एक नॉर्मल AI वेबसाइट लग सकती है. पर इससे बड़ा इरादा यह है कि लोग बिना टेक्निकल नॉलेज के AI टूल्स को सीधे इस्तेमाल कर सकें. कुछ रिपोर्ट्स में कहते हैं कि यह प्लेटफॉर्म यूज़र्स को 60 सेकंड से भी कम में AI एजेंट बनाने की सर्विस देगा, जो बड़ी बात है. 

यह डील क्यों रिकॉर्ड ब्रेकिंग मानी जा रही है?

AI.com की कीमत अब तक किसी डोमेन के लिए सबसे ज्यादा पब्लिकली डिस्क्लोज्ड बिक्री है. इससे पहले रिकॉर्ड में शामिल थे CarInsurance.com जैसे डोमेन्स, जिनकी कीमत लगभग $49.7 मिलियन थी. पर AI.com ने यह रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया है.  

Crypto.com और इसका स्ट्रैटेजिक शिफ्ट

Crypto.com पहले सिर्फ क्रिप्टो एक्सचेंज और वॉलेट सर्विस रहा है. लेकिन अब यह कंपनी AI की दुनिया में भी खुद को मज़बूत करना चाहती है.क्रिस का मानना है कि AI का फ्यूचर बेहद बड़ा है. और ऐसे साधारण, डायरेक्ट नाम, AI.com, उसको ब्रांड वैल्यू, ट्रैफिक और यूज़र ट्रस्ट देगा.  

क्या सबकुछ इतना ग्लैमरस है?

भले ही ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी टेक डोमेन डील में से एक है, लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इस $70 मिलियन की खरीद का रिटर्न वही मिलेगा? कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर AI की दुनिया आगे बढ़ेगी, तो यह डोमेन एक स्ट्रैटेजिक एसेट बन सकता है. पर अगर प्लान सही से यूज़र बेस नहीं खींच पाया, तो निवेश का रिटर्न उतना बड़ा नहीं हो सकता. 

Monaco से Crypto.com तक

Crypto.com की शुरुआत 2016 में हुई थी. पहले यह Monaco नाम से शुरू हुआ था, और बाद में नाम बदलकर Crypto.com किया गया.  यह कंपनी अब लाखों यूज़र्स को क्रिप्टो सेवाएं देती है. ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स, NFT मार्केटप्लेस, वॉलेट और कार्ड सर्विस भी देती है.  

क्रिस मार्सज़लेक को अक्सर बाज़ार में बड़ा मार्केटिंग मूव करने वाले CEO के तौर पर देखा जाता है. AI.com जैसा डोमेन खरीदना भी ऐसे ही बड़ा मूव बताया जा रहा है.  

---- समाप्त ----
