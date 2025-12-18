Portronics ने लॉन्च किया वायरलेस माइक वाला पार्टी स्पीकर, मिलती है 8000mAh की बैटरी

पोर्ट्रोनिक्स ने अपना नया ऑडियो प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, जो दमदार फीचर्स के साथ आता है. कंपनी ने Iron Beats 5 Prime को लॉन्च किया है, जो कंपनी का लेटेस्ट पार्टी स्पीकर है. इसमें 250W का साउंड आउटपुट मिलता है. ये डिवाइस हाउस पार्टी, आउटडोर इवेंट और म्यूजिक प्लेबैक के लिए बेहतरीन है.

और पढ़ें

पार्टी स्पीकर में LED लाइट्स लगी हैं, जो म्यूजिक के मुताबिक ग्लो करती हैं. इसमें एक हैंडल और ग्लाइडिंग वील्स दिए गए हैं, जिसकी मदद से इसे कहीं ले जाना आसान है. आइए जानते हैं इस पार्टी स्पीकर की कीमत और दूसरी खास बातें.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Portronics Iron Beats 5 Prime में 250W का साउंड आउटपुट मिलता है. ये स्पीकर 8-inch के डुअल सब-वूफर के साथ आता है. इसमें बेस बूस्ट टेक्नोलॉजी दी गई है. स्पीकर डीप लो म्यूजिक को भी अच्छी तरह से प्ले कर सकता है. इसमें क्लीयर वॉयस और रूम फीलिंग साउंड मिलता है.

यह भी पढ़ें: Portronics NOVA स्पीकर लॉन्च, कम कीमत में मिलेगा दमदार साउंड, जानिए प्राइस

इसमें वायरलेस कराओके माइक मिलता है. माइक में इको कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं, जो वॉयस को रिफाइन कर सकता है. डिवाइस 8000mAh की बैटरी के साथ आता है. सिंगल चार्ज में आपको 6 घंटे की बैटरी लाइफ मिलेगी. स्पीकर ब्लूटूथ 5.3 के साथ आता है.

Advertisement

इसमें TWS मोड दिया गया है. इस फीचर का इस्तेमाल करके आप दो यूनिट्स को एक साथ कनेक्ट करके आउटपुट बूस्ट कर सकते हैं. स्पीकर में USB, Aux-In और दूसरे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिलते हैं.

यह भी पढ़ें: घर की दीवार को 100 इंच का स्मार्ट टीवी बना देगा ये डिवाइस, Portronics का मिनी प्रोजेक्टर लॉन्च और इतनी है कीमत

कितनी है कीमत?

Portronics Iron Beats 5 Prime को कंपनी ने 13,999 रुपये की इंट्रोडक्टरी कीमत पर लॉन्च किया है. ये डिवाइस ब्लैक कलर में आता है. कंपनी 12 महीने की वारंटी दे रही है. इस डिवाइस को आप कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के साथ ही प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं. कंपनी का कहना है कि ये डिवाइस ऑफलाइन भी मिलेगा.

---- समाप्त ----