Paralympics: भाविना के गांव वालों ने ‘गरबा’ खेलकर मनाया ऐतिहासिक सिल्वर मेडल का जश्न

पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविनाबेन पटेल ने रविवार को टोक्यो में पैरालंपिक खेलों की महिला एकल क्लास 4 स्पर्धा में ऐतिहासिक रजत पदक जीता. गुजरात के मेहसाणा जिले के उनके पैत्रिक गांव सुंधिया में परिवार के सदस्यों और मित्रों ने पारंपरिक ‘गरबा’ नृत्य, पटाखे जलाकर और एक-दूसरे पर गुलाल लगाकर जश्न मनाया.

भाविना को फाइनल में दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी चीन की झाउ यिंग के खिलाफ 0-3 से शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन वह पैरालंपिक खेलों में दीपा मलिक के बाद पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनने में सफल रहीं.

34 साल की भाविना को पैरालंपिक की दो बार की स्वर्ण पदक विजेता झाउ के खिलाफ 19 मिनट में 7-11 5-11 6-11 से हार का सामना करना पड़ा.

#WATCH Family members and friends of Para-paddler Bhavina Patel in Mehsana perform 'garba' to celebrate her bringing home a Silver medal in her maiden Paralympic Games pic.twitter.com/h55CAAycOG