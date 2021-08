Ind vs Eng: हार के बाद भी 'घमंड', बल्लेबाजों के सवाल पर कोहली ने दिया ये जवाब

लीड्स टेस्ट में मिली करारी हार के बाद विराट कोहली की कप्तानी और भारतीय टीम के बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर सवाल उठ रहे हैं. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच में टीम इंडिया की पहली पारी महज 78 रनों पर सिमट गई थी. दूसरी पारी में उसने आखिरी के 8 विकेट 63 रनों पर गंवा दिए. टीम का स्कोर एक समय 215-2 था और वह 278 रनों पर ऑल आउट हो गई. टीम इंडिया को मैच में पारी और 76 रनों से हारी मिली.

इस हार के बाद विराट कोहली को कड़े सवालों का सामना करना पड़ रहा है. शनिवार को मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे भारतीय बल्लेबाजों के अप्रोच को लेकर सवाल किया गया. एक रिपोर्टर ने कोहली से पूछा,' इंग्लैंड के गेंदबाज फुल लेंथ की गेंद डाल रहे थे. वे पैड पर बॉलिंग कर रहे थे. ऐसे में भारतीय बल्लेबाज बैकफुट पर खेल सकते थे. बल्लेबाज रन जुटाने में नाकाम रहे.' इसपर कोहली ने सिर्फ दो शब्दों का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि ओके थैंक्स.

