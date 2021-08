Paralympics: भाविना पटेल ने पैरालंपिक टेबल टेनिस में जीता सिल्वर, फाइनल में मिली हार

टोक्यो खेलों में महिला एकल क्लास 4 वर्ग के फाइनल में भारत की भाविना पटेल को हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बावजूद भाविना पैरालंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं. उन्होंने रजत पदक पर कब्जा किया.

रविवार को 34 साल की भाविना को फाइनल में चीन की वर्ल्ड नंबर-1 झाउ यिंग ने 11-7, 11-5, 11-6 से मात दी. भाविना ने शनिवार को सेमीफाइनल में चीन की ही झांग मियाओ को 7-11, 11-7, 11-4, 9-11, 11-8 से मात देकर फाइनल में जगह बनाई थी.

