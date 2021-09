Paralympics: DM सुहास का शानदार प्रदर्शन जारी, इंडोनेशियाई खिलाड़ी को दी मात

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एल यथिराज का टोक्यो पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन जारी है. एसएल4 वर्ग में उन्होंने लगातार दूसरा मैच जीता है. पुरुष एकल के ग्रुप ए के मुकाबले में 38 साल के सुहास ने इंडोनेशिया के हैरी सुसांतो को महज 19 मिनट में 21-6, 21-12 से हराया.

इससे पहले गुरुवार को उन्होंने अपने पहले मैच में जर्मनी के येन निकलास पोट को सिर्फ 19 मिनट में 21-9 21-3 से हराया था. सुहास के एक टखने में समस्या है. उन्होंने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है.

#ParaBadminton Update



Suhas Yathiraj beats #INA Susanto Hary 2-0 in Men’s Singles SL4 Group match. He played brilliantly to win the match in straight games

His next group match is scheduled for 1:10 pm (IST) today, stay tuned & continue to #Cheer4India#Praise4Para #Paralympics pic.twitter.com/2zXh6miR7F