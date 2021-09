Ind vs Eng: जमकर चला शार्दुल ठाकुर का बल्ला...जहां चाहा, वहां मारा, तोड़ा सहवाग का रिकॉर्ड

टीम इंडिया के ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के चौथे मैच की पहली पारी में विस्फोटक बल्लेबाजी की. उन्होंने ओवल में खेले जा रहे टेस्ट मैच में 35 गेंदों में 57 रनों की पारी खेली. शार्दुल ने अपनी पारी में 7 चौके और 3 छक्के लगाए.

शार्दुल ने अपने करियर का दूसरा अर्धशतक महज 31 गेंदों में पूरा किया. शार्दुल टेस्ट मैचों में भारत के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. पहले नंबर पर महान ऑलराउंडर कपिल देव हैं. उन्होंने 1982 में पाकिस्तान के खिलाफ 30 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था. शार्दुल ने पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ा है. सहवाग ने 2008 में चेन्नई में 32 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था.

टेस्ट मैचों में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के मिस्बाह-उल-हक के नाम है. उन्होंने 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 21 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था. शार्दुल जब बल्लेबाजी करने उतरे थे तब टीम इंडिया का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 117 रन था. उन्होंने 8वें विकेट के लिए उमेश यादव के साथ 63 रनों की साझेदारी की. शार्दुल की बल्लेबाजी के कारण टीम इंडिया 200 के स्कोर के करीब पहुंच पाई. उसकी पहली पारी 191 रनों पर सिमट गई.

शार्दुल को ओवल टेस्ट में ईशांत शर्मा की जगह शामिल किया गया है. उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया.

टेस्ट में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक

30 गेंद- कपिल देव vs पाकिस्तान, 1982

31 गेंद- शार्दुल ठाकुर vs इंग्लैंड, 2021

32 गेंद- वीरेंद्र सहवाग vs इंग्लैंड, 2008

33 गेंद- कपिल देव vs पाकिस्तान, 1978

33 गेंद- कपिल देव vs इंग्लैंड, 1982

ये भी पढ़ें